Marta Ortega da el último adiós a Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente de 'La Voz de Galicia'

Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente y editor de La Voz de Galicia, ha fallecido a los 85 años a causa de una enfermedad que deterioró rápidamente su salud en los últimos días, tal y como ha informado el diario que convirtió en su segunda casa. Nieto del fundador de La Voz, Juan Fernández-Latorre, la adrenalina del última hora y de la información corría por sus venas, tanto que acabó teniendo un premio con su propio nombre tras toda una vida dedicada a los medios de comunicación, convirtiéndose en una figura clave del periodismo en Galicia y en España.

"Yo nací encima de una rotativa... Yo dormía y me despertaba si no funcionaba y bajaba a ver por qué. Es un olor que impregna, es un perfume que lo llevas dentro y sin el cual no puedes vivir. Y no hay sustituto" declaraba el empresario quien asumió el cargo de gerente del periódico en 1963, tras licenciarse en Derecho, y fue nombrado su Presidente en 1988.

Casado en segundas nupcias con Salomé Fernández-San Julián Martínez, consejera de La Voz, sus restos mortales fueron velados en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, situado en el polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña) hasta donde se desplazaron numerosas personalidades del mundo del periodismo, la cultura y la política, destacando la presencia entre todos ellos de la presidenta de Inditex, Marta Ortega, quien quiso dar personalmente el pésame a su viuda, a sus hijos y a sus nietos, con los que se mostró muy cercana, así como su madre, Flora Pérez quien también acudió para presentar sus condolencias.

Vestida de riguroso luto, Marta, se ha fundido en un cariñoso abrazo con Salomé, quien en numerosas ocasiones ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos por contener las lágrimas por perder a quien era su compañero de vida.

Muy querido por sus trabajadores, a quienes siempre dio su lugar, pues era muy consciente de que sin ellos nada era posible, "La Voz de Galicia es así porque los empleados de La Voz me han dejado hacerla, declaraba el fallecido, la llegada de su féretro estuvo acompañada por un pasillo hecho por los propios empleados, quienes rotos de dolor quisieron acompañar a su jefe hasta el final.

El ataúd ha sido colocado en la parte central de la sala, delante de las rotativas expuestas y rodeado por una hilera de flores azules y blancas, simbolizando la bandera gallega, que además ha sido colocada sobre el féretro. A los lados, un retrato de Latorre, periódico en mano, junto a una corona que representaba la V, símbolo del diario, y a la que han ido acompañando los numerosos centros florales que han ido enviando en su recuerdo.

Santiago Rey nació en La Coruña el 31 de agosto de 1938 y era propietario y presidente de la Corporación Voz de Galicia S.A., el primer grupo de comunicación de la comunidad autónoma que engloba también Medios Audiovisuales de Galicia —integrada por la cadena RadioVoz y la productora Voz Audiovisual—, el instituto demoscópico Sondaxe, la sociedad de contenidos digitales Canal Voz, la distribuidora Disgasa, Galicia Editorial, la planta de impresión con mayor capacidad de la comunidad gallega, y el diario digital La Voz de Asturias.

También tuvo cargos directivos en organismos como el Instituto Nacional de Prensa (IPI), Antena 3, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o Colpisa, además de recibir numerosos premios como la Gran Cruz del Mérito Civil o Hijo Predilecto de A Coruña.

Santiago, de quien todo el mundo destacaba que supo conciliar a la perfección los valores humanos con el éxito empresarial, también fue distinguido en 2022, con la Gran Cruz de Isabel la Católica, la cual le impuso el rey Felipe VI coincidiendo con el 140 aniversario de La Voz de Galicia.