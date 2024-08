Jenna Ortega habla sobre el día que la relacionaron con Johnny Depp

Jenna Ortega ha confesado cuál es el rumor más descabellado que ha oído sobre si misma. Se trata nada más y nada menos de su supuesto romance con Johnny Depp, con quien la relacionaron a finales del verano pasado. En su momento, ambas partes negaron el idilio, y a día de hoy a la protagonista de Miércoles le parece una locura que los seguidores de ambos llegaran a la conclusión de que estaban juntos.

Ha sido durante la promoción de su última película, Beetlejuice Beetlejuice, cuando Jenna ha vuelto a hablar de estos rumores. "Fue bastante increíble para mi. Nunca hablé de eso ni dije nada parecido" ha declarado, ya que cuando comenzaron a relacionarla con el protagonista de Eduardo Manos Tijeras los titulares afirmaban que había sido ella la que había pedido discreción para ambos respecto al romance. Incluso ha contado que el actor Richard E. Grant le preguntó acerca de este tema durante un día de rodaje, lo que la hizo reír, ya que no conoce en persona a Johnny.

A raíz de una publicación el agosto pasado de DeuxMoi, un perfil que comenta todo lo relacionado con estrellas de cine o artistas musicales, los rumores entre ambos actores comenzaron a acaparar la atención. En ese momento, tanto Jenna como Johnny negaron el romance. "Esto es tan ridículo que no puedo ni reírme", compartía con sus seguidores la protagonista de Entre Hermanos, "No he trabajado con Johnny Depp nunca, ni siquiera lo conozco". Su mensaje finalizaba pidiendo que "dejaran de publicar mentiras" y que dejasen en ambos en paz.

Por parte de Johnny, fue su representante quien rompió el silencio: "El Sr. Depp no tiene ninguna relación personal o profesional con la señorita Ortega. Nunca la conoció ni habló con ella", comienza, reafirmando las palabras de Jenna. Además. añade que el intérprete de Jack Sparrow está "consternado por estos rumores maliciosos e infundados que pretenden dañar su reputación y su carrera".

La supuesta relación entre Johnny y Jenna no es el único rumor en el que ambos se han visto envueltos: se especulaba que el actor de Sleepy Hollow fuera parte del reparto de Beetlejuice Beetlejuice, la aclamada secuela de Beetlejuice en la que la actriz estadounidense será protagonista. Ambas están dirigidas por Tim Burton, con quien Johnny mantiene una estrecha y longeva relación profesional. Sin embargo, el que interpretó al Sombrerero Loco en las últimas versiones de Alicia en el País de las Maravillas no participará en la película, que se estrenará el próximo 6 de septiembre.



Tal y como ha compartido en varias ocasiones, Jenna prefiere mantener sus romances en privado. Actualmente está soltera, y como le confesó a Elle, la idea de mantener una relación amorosa con sus horarios le estresa. Sin embargo, han atribuido a la actriz varios supuestos idilios a lo largo de los años. En 2017, los fans de Jacob Sartorius y la protagonista de Miller's Girl pensaban que ambos estaban enamorados tras la aparición de ella en Chapstick, uno de los temas más famosos del cantante. Asher Angel, uno de los actores de Shazam!, posó con Jenna en una alfombra roja de Halloween donde iban disfrazados de Ariana Grande y Pete Davidson, lo que enloqueció a los seguidores de ambos.