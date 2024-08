La emotiva despedida de Anouchka Delon a su padre con una fotografía inédita de su álbum privado

Alain Delon, el eterno galán del cine francés, hace ya diez días que ha dicho adiós y las despedidas, los homenajes y, sobre todo, el recuerdo de aquellos que le quisieron o le admiraron aún colearán durante un tiempo. Después del emocionante funeral con el que le despidió su familia el pasado sábado en su residencia del Chateau de Brûlerie, en la localidad gala de Douchy, de acuerdo con sus deseos, su hija Anouchka, la niña de sus ojos, le ha dedicado unos preciosos versos junto a una imagen inédita que muestra el lado más familiar, vulnerable e íntimo del actor.

© @anouchkadelon

"Yo te llevaré en mi corazón. Para que hagas desaparecer mi miedo. Sobre todo, no digas nada, no digas nada, estoy demasiado bien ahí. Te quiero, lo sabes, solo a tí, lo sabes. No podré jamás vivir sin ti. Te quiero ¿y tu?. Te quiero, papá", ha escrito Anouchka, de 33 años, acompañando a la fotografía en la que podemos ver a padre e hija celebrando un cumpleaños. En otra foto, muestra sus manos entrelazadas. Las instantáneas corresponde a los últimos años del actor, ya delicado de salud y recibiendo todo el cariño de su hija mediana.

© @anouchkadelon

Imposible olvidar cuando Alain Delon presentó a Anouchka en las páginas de ¡HOLA!. Era 1991 y estaba pletórico. A sus 56 años era su primera hija con Rosalie van Breemen, una desconocida corista a la que conoció cuatro años antes y con la que vivía en una casa en el bosque. En el excepcional reportaje, el protagonista de Gatopardo posaba con las dos mujeres de su vida y contaba orgulloso: "mi mayor felicidad es ver cómo se despierta mi hija y también es arder de impaciencia en el deseo de ver crecer a Anouchka". En la entrevista definía la paternidad como lo mejor que le había pasado. Su primer hijo fue Anthony Delon, de 59 años, nacido de su matrimonio con Nathalie Barthèlemy, de la que se separó en 1968. Tras una larga relación con Mireille Dar, conoció a Rosalie, con la que además de Anouchka, también tuvo al benjamín, Alain-Fabien, de 30 años.

© Getty Images Alain Delon con su hija Anouchka Delon

Los tres hijos de Alain Delon querían a su padre por encima de todo, incluso a costa de su relación fraternal. Los últimos años de vida de la estrella de cine estuvieron marcados por su delicada salud y los desencuentros entre los hermanos. A principios de este año Anthony acusó a su hermana Anouchka de haber puesto en peligro la vida de su padre al ocultarle el resultado de unas pruebas médicas que demostraron que el intérprete tenía su capacidad cognitiva deteriorada. Alain-Fabien, se posicionó al lado de Anthony. Esta polémica hizo que la justicia francesa tomase una drástica decisión. Tras una evaluación médica, un juez puso al actor bajo protección judicial, tal y como informó la cadena BFMTV. Esta figura jurídica, menos restrictiva que una tutela, permitía que el actor estuviese acompañado de un agente que era responsable de hacerle un seguimiento médico y elegía a los facultativos que le trataban.