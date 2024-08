Rodolfo Sancho visita a su hijo en prisión a escasas horas de conocerse la sentencia

Semana decisiva para Daniel Sancho (30). En menos de 48 horas conocerá la sentencia a la que se enfrenta por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un caso en el que ha sido acusado como presunto autor del asesinato y descuartizamiento. A menos de 48 horas de saber la resolución de la justicia tailandesa, ha recibido la visita de su padre, Rodolfo Sancho, en la prisión de Samui en la que se encuentra desde hace un año de forma preventiva.

El actor ha estado con su hijo mayor durante aproximadamente tres horas, tal y como ha confirmado la agencia EFE, añadiendo que la visita se ha producido la mañana de este martes. Se han reencontrado después de casi tres meses en los que ambos han mantenido un contacto asiduo mediante videoconferencias. Rodolfo Sancho, que estuvo con Daniel en mayo tras finalizar el juicio (se celebró a puerta cerrada), regresaba el pasado fin de semana al país asiático para estar presente en la lectura de la sentencia, el 29 de agosto a las 10 de la mañana (hora tailandesa).

Rodolfo, al que hemos visto en series como Mar de plástico, Amar en tiempos revueltos y Zorro, cogía el sábado 24 de agosto un vuelo rumbo Tailandia acompañado de Marcos García Montes, Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón, equipo legal encargado de la defensa de Daniel Sancho. Por el aeropuerto, el ahijado del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez fue fotografiado con semblante sereno y tranquilo, hablando en todo momento con los abogados, que se muestran optimistas en estos momentos decisivos.

Marcos García Montes ha explicado en TardeAR que ha estado en las últimas horas con Dani Sancho, al que ha visto "muy tranquilo y muy bien, encantadísimo con su padre". En ese encuentro, según ha relatado, le ha estado explicando al joven cómo se construye la sentencia y los próximos pasos a seguir: "Si ganamos va a haber recurso y si no ganamos recurriremos nosotros. Es decir, que esto no termina aquí porque hay un tribunal de apelación". Cabe destacar que las visitas de los abogados no tienen un límite de horario y su duración puede extenderse todo lo que el letrado requiera.

Las palabras de Daniel Sancho

En plena cuenta atrás para conocer el fallo, Daniel Sancho ha reconocido en EFE estar “preparado para lo mejor y para lo peor”. El cocinero considera que durante el juicio, que se extendió entre el 9 de abril y el 2 de mayo, "quedó claro que fue un accidente". Y es que sostiene que la muerte de Edwin Arrieta, que tuvo lugar en la isla de Phangan, se debió a una pelea en la que actuó en defensa propia. Espera con impaciencia la resolución del Tribunal Provincial de Samui y asegura que estos meses que han pasado desde que finalizó el procedimiento se le han hecho "muy largos".