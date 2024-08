¿Quién es el más rico de la serie 'The Big Bang Theory' con más de 140 millones de euros?

Cinco años han pasado desde que terminó The Big Bang Theory, pero los fans de esta aclamada serie que triunfó durante dos décadas siguen anhelando cualquier noticia que tenga que ver con los protagonistas de la ficción. Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch son las estrellas de esta comedia que comenzó a emitirse el 24 de septiembre de 2007 y estuvo en emisión durante 12 temporadas hasta que el 16 de mayo de 2019 llegó a su fin.

A lo largo de su trayectoria, The Big Bang Theory ha ganado muchos premios, incluidos 10 Emmy, 1 Globo de Oro, 7 premios Critics' Choice y 14 premios People's Choice, y su elenco ha logrado metas que presumía inalcanzables antes de fichar por esta serie con las que han ganado grandes sumas de dinero. Desde que terminó el programa, sus estrellas han seguido amasando su fortuna, pero quién de todos ellos obtuvo el sueldo más alto y quién ha ganado más dinero desde entonces, según los datos ofrecidos por el portal especializado Celebrity Net Worth.

Melissa Rauch, también conocida como Bernadette Rostenkowski, posee un patrimonio valorado en 18 millones de euros. La que diera vida a la mejor amiga de Penny llegó a ganar 380.000 euros por capítulo en la última temporada. Rauch fue guionista de la película The Bronze, prestó su voz a personajes de Ice Age: El gran cataclismo y Batman and Harley Quinn y también lanzó un libro infantil gratuito llamado The Tales of Tofu. Rauch protagoniza actualmente la comedia Night Court, sobre la serie original de los 80, y también es productora ejecutiva del proyecto.

Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) hizo su primera aparición en The Big Bang Theory como conquista de Sheldon, Amy Farrah Fowler, en el final de la tercera temporada en 2010. Antes de debutar en la serie, Bialik ya era una actriz conocida por su papel protagonista en Blossom , la serie de NBC que duró cuatro años a principios de la década de 1990, pero que no fue tan lucrativa como The Big Band Theory por la que llegó a embolsarse 380.000 euros por episodio de 20 minutos en la temporada 12 y posee una fortuna de 22,4 millones de euros

Kunal Nayyar saltó a la fama como el astrofísico romántico empedernido Rajesh 'Raj' Koothrappali en The Big Bang Theory y posee 40 millones de euros. Antes de salir en esta serie, participó como repartidor de pizzas en la comedia romántica Science en 2004. Nayyar consiguió un papel vocal en la exitosa serie de películas Trolls . También ha interpretado papeles más dramáticos, incluidos los programas de televisión Criminal: UK y el thriller Suspicion de Apple TV+ y recientemente, apareció en la película de ciencia ficción El astronauta junto a Adam Sandler.

Simon Helberg tiene una fortuna aproximada de casi 50 millones de euros. Ya era un actor consagrado antes de conseguir el papel de Howard Wolowitz en The Big Bang Theory, sus créditos anteriores incluyen la película de Hilary Duff, Una Cenicienta moderna y el éxito de taquilla Buenas noches, buena suerte, de George Clooney. Un millón de dólares (900.000 euros) llegó a ganar por episodio en la serie y llegó a ser uno de los actores mejores pagados de la televisión. Apareció en una serie de televisión de Kung Fu Panda ey protagonizó junto a Meryl Streep Florence Foster Jenkins en 2016.

Johnny Galecki, Leonard Hofstadter en la sitcom, debutó como actor a los 12 años en El nombre del señor en 1987. Continuó trabajando en películas y programas de televisión de éxito, incluida la cinta ¡Socorro! Ya es Navidad y las series Rosanne y Blossom, junto a su futura coprotagonista en The Big Bang Theory, Mayim Bialik. Conseguir el papel de Leonard Hofstadter finalmente llevó a Galecki a ser nombrado el segundo actor de televisión mejor pagado del mundo en 2018. Galecki ganó un millón de dólares por capítulo (900.000 euros)y después de rodar Tu mejor amigo: Un nuevo viaje y Los Conner , se tomó un descanso después de tener una fortuna de 90 millones de euros.

Kaley Cuoco ha logrado un patrimonio de 99 millones de euros. Aunque ya era conocida por la serie cómica No con mis hijas, su papel de Penny Teller la lanzó al estrellato. Su vida cambio para siempre al convertirse en la segunda actriz de televisión mejor pagada del mundo con su éxito The Big Bang Theory y nunca ha tenido problemas para encontrar trabajo. Ha sido protagonista de la serie de HBO The Flight Attendant y de la comedia Juego de roles. En cuanto a su vida personal, ha estado casada en dos ocasiones con Ryan Sweeting entre 2013 y 2016 y con Karl Cook de 2018 a 2022 , y tras dos matrimonios fallidos conoció a su actual amor, el actor de Ozark Tom Pelphrey, con el que ha sido madre de una niña y se ha comprometido.

Jim Parsons dio vida al peculiar científico Sheldon Cooper, personaje con el que se convirtió en el actor mejor pagado de la televisión. Sin embargo, Parsons decidió que no seguiría interpretando al científico, hecho que motivó a que el resto de miembros de la producción se conformaran con finalizar la trama de la ficción. Él fue el miembro del elenco con mayores ingresos gracias a acuerdos de patrocinio adicionales -posee un patrimonio de 143 millones de euros- , y gracias a él fue tan popular su personaje que tuvo su propio spin-off llamado Young Sheldon. Aunque él no lo protagonizó -lo hizo Iain Armitage como Sheldon Cooper en la infancia-, sí narró la serie.