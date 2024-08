Laura Sánchez, feliz con Manuel Escribano tras sufrir por él en la plaza de toros de Tarifa

Manuel Escribano ha vivido un fin de semana inolvidable. El diestro de Gerena tenía un motivo muy importantes para brindar: el 20 aniversario de su alternativa. Para celebrarlo, Escribano toreó seis toros en la plaza de Tarifa, Cádiz, ante la presencia de su novia, la modelo y colaboradora de televisión Laura Sánchez.

"Tenía una gran responsabilidad porque cuando tienes a tu gente cerca es cuando hay que dar tu mejor versión", dijo el torero a Europa Press después de la lidia, y sonrió cuando le preguntaron por qué no había brindado ningún toro a su chica. "Ella está siempre ahí, está conmigo, la gente a la que tienes cerca no hace falta demostrarle mucho más. Era importante que estuviera, tengo su apoyo siempre cuando hace falta, eso es lo importante, lo bonito", explicó.

Muy atenta a lo que sucedía en el ruedo y persignándose cada vez que su novio se enfrentaba a un toro, la modelo y colaboradora de televisión sufrió en varios momentos, pero también aplaudió y se levantó a pedir la oreja al presidente agitando con alegría su pañuelo blanco. "Me he persignado seis veces, pero también lo hemos disfrutado mucho", confesó la onubense, quien coincidió en la plaza con Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' y su padre, que son grandes amigos de Manuel, y el matrimonio formado por Juan José Padilla y Lidia Cabello con su hija Paloma.

Finalizado el festejo, en el que Manuel cortó 11 orejas y un rabo, la pareja disfrutó de la noche en el Dunna Playa con sus amigos y protagonizó este posado ante la prensa. Manuel y Laura se mostraron muy enamorados, compartiendo risas, besos y abrazos mientras hablaban con los reporteros.

Fue a principios de junio cuando la revista ¡HOLA! publicó en exclusiva las imágenes que confirmaban el romance de la pareja. Al lado del torero, Laura está feliz y ha vuelto a sonreír tras su dolorosa separación de David Ascanio tras 15 años de relación y una íntima boda en Tenerife. "A mí me gusta el amor de cada día. Si dura toda la vida, pues ya lo iré descubriendo, pero si no, el del día me vale", comentó la top recientemente.