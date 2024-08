La actuación sorpresa de Paul McCartney interpretando los mejores temas de los Beatles junto al batería de los 'Red Hot Chili Peppers'

Paul McCartney ha revolucionado a sus seguidores con su aparición sorpresa en el concierto del productor de conocidos grupos como Ozzy Osbourne y The Rolling Stones, y el batería de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. En mitad del show, celebrado en el Stephen Talkhouse de The Hamptons, un área costera de Nueva York, apareció la estrella de los Beatles. Se subió al escenario ante más de 150 personas e interpretó el conocido tema de su grupo, I Saw Her Standing There y la canción de Neil Young, Rockin' in the Free World. De hecho, a esta última se sumó la modelo Charlotte Lawerence, pareja de Watt. Un momento inolvidable que quedará grabado para siempre en la retina de todos los presentes. Cabe recordar que el artista actuará en Madrid a finales de este año, el 9 y 10 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, después de ocho años sin visitar nuestro país. Todos los detalles en el vídeo.