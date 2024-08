Carlos Alcaraz protagoniza un divertido momento en el US Open jugando al tenis con sartenes y pelotas gigantes, ¡nada se le resiste!

Carlos Alcaraz ha protagonizado un momento muy divertido durante un partido de exhibición del US Open que ha jugado con Andre Agassi como pareja contra Novak Djokovic y John McEnroe. Una competición que se ha saldado con la victoria del serbio y el neoyorquino con un marcador de 10-8, aunque lo importante no fue el resultado, ya que ambas parejas dieron un divertidísimo espectáculo en Flushing Meadows de Estados Unidos. Los cuatro deportistas iban comentando continuamente sus puntos y se iban picando entre ellos. Además, también jugaron con sartenes y con pelotas de tenis gigantes. La estrella del deporte español dejó ver, una vez más, que no hay ningún deporte que se le resista y trasteó con los balones como si de un partido de fútbol se tratara. Ahora Alcaraz, que se encuentra en Nueva York está centrado en ganar el US Open que comenzará el próximo 27 de agosto frente a Li Tu, un tenista australiano de 28 años que se encuentra en el 186 del ranking ATP. Todos los detalles en el vídeo