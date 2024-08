Los pasos de Rodolfo Sancho y sus abogados en una semana clave para Daniel

Rodolfo Sancho tiene la vista puesta en el próximo 29 de agosto, día en el que se hará pública la sentencia de su hijo Daniel, que permanece en una prisión tailandesa acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El actor ha hecho todo lo posible para que el juicio fuera lo más favorable para el joven y tiene "la ilusión de que lo declaren no culpable", según dijo en el documental de HBO Max sobre el caso.

Marcos García Montes, abogado de Daniel, también mantiene la esperanza. "Tenemos esperanza absoluta porque el fiscal, cuando terminaron sus pruebas, a los diez días, manifestó a dos compañeros suyos españoles y tailandeses, que se le había caído la acusación por asesinato premeditado porque no la había podido probar", explicó en el programa Más vale tarde, de laSexta.

Además, señaló que Daniel, "está muy tranquilo y confía en que la defensa se ha hecho objetivamente bien". Según el letrado, el joven podría enfrentarse a una pena de seis u ocho años, y una vez cumplida la tercera parte de la condena podría solicitar el traslado a España. "Si tenemos suerte, estaría en España en dos, tres años máximo", aseguró.

Rodolfo y García Montes están preparados para conocer el futuro más inmediato de Daniel. Además del 29 de agosto, tienen otras fechas marcadas en rojo. Tal y como explicó el abogado, podrán rumbo a Tailandia el sábado, 24 de agosto, por la mañana. Pasarán dos días en Bangkok reunidos con sus asesores tailandeses y el día 26 llegarán a Samui, la isla en la que se encuentra encarcelado Daniel, para entrevistarse con él los días 27 y 28.

La sentencia contra Daniel ya está redactada y se ha enviado a una instancia superior para que la revise, según han traslado a EFE fuentes cercanas al caso. El juez leerá la sentencia el próximo jueves en una vista convocada a las 10:00 horas, las 05:00 horas en España, a la que asistirá el propio Sancho. También asistirán los padres del acusado, Rodolfo y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, así como representantes de la Embajada española en Tailandia. Se prevé que durante la lectura de la sentencia el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar, periodo durante el cual Sancho deberá permanecer en la prisión de Samui, donde ingresó el 7 de agosto de 2023.

"No estoy depresivo"

En estos momentos tan delicados, el actor se encuentra "bien" y "estable". "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy en la vida, estoy luchando en la vida y soy de los que creen que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio", aseguró en una entrevista concedida a esRadio. "Así es como intento llevar mi vida. Todo pueden ser desgracias o retos y soy de los que prefiero ver la vida como un reto y un aprendizaje y nada más, tirar para adelante", añadió.

Rodolfo, que acaba de estrenar la película Un paseo por el Borne, cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, la actriz Xenia Tostado, y de la hija de ambos, la pequeña Jimena, de nueve años. También está acompañado por sus hermanos, Félix y Rodrigo. Este último declaró a Europa Press que esperaba que la sentencia de su sobrino fuera "la menos grave". "Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero en cualquier caso nos acoplaremos a la realidad que venga".