Avance de 'Hermanos': Oğulcan toma una drástica decisión sobre su futuro

Las cosas andan de lo más revueltas en Hermanos. La aparición de Ayten y Cansu ha acabado con la poca paz que podían tener los Eren tras las muertes de Şengül y Asiye y las cosas en su hogar están más tensas que nunca. Por otro lado, poco a poco, la verdad va saliendo a la luz y el terrible hallazgo de Yasmin, que ha descubierto que fue su madre quien mató a su padre, hace que esté todo a punto de estallar. ¿Qué hará ahora la joven?.

Rota de dolor, Yasmin se arma de valor y le planta cara a su madre. Tras un duro enfrentamiento entre ambas, Şevval acaba confesándole a su hija que es cierto, que fue ella la persona que ordenó a Sado que manipulara los frenos de la furgoneta en la que viajaban Ahmet y Suzan con la intención de acabar con ellos.

La chica huye despavorida de su casa con destino al gallinero buscando refugio en su hermano Ömer. Por su parte, la gerente del Ataman no sabe cómo afrontar la situación e intenta quitarse la vida. Por suerte, en el último momento, Orhan evita la tragedia y ahora Şevval tendrá que hacer frente a las preguntas de Sarp en casa.

Un plan que acaba de manera inesperada

Después de que Süreyya haya enviado a Nebahat una foto de su última cita romántica con Akif con la intención de acabar con su matrimonio, el empresario entra en pánico y sale corriendo hacia su casa para evitar que su esposa la vea. El padre de Doruk utiliza a la pequeña Bahar para conseguir su objetivo: la llama por teléfono y le pide que encierre a la mujer en el cuarto de baño para que no pueda mirar el móvil. La mala suerte hace que la mujer se resbale, se de un golpe y quede inconsciente. Y así la encuentra su marido cuando llega a su hogar.

La complicada convivencia

Tras haberse quedado sin dinero ni casa, al ser repudiadas por su marido y padre adoptivo, Orhan no tiene más remedio que mantener a Ayten y Cansu, quienes han comenzado a vivir con ellos. Todos tratan de hacerse a la nueva normalidad, pero la actitud de madre e hija, no puede ser más diferente.

Mientras que la exnovia del tío Eren ha conseguido trabajo como asistenta en casa de Nebahat y Akif y tiene un empleo para la chica, la joven no valora los esfuerzos de sus padres para que pueda labrarse un futuro. Además, Cansu no acepta estudiar en un colegio público, solo ir al Ataman como sus hermanos.

Comienzan las preguntas

Todos están muy extrañados y se preguntan qué ha ocurrido entre Yasmin y Şevval, quienes estaban muy unidas hasta ahora. La joven no quiere saber nada más de ella y ya no la considera su madre. Sin embargo, no ha desvelado a nadie sus motivos para tomar esta decisión... salvo a Tolga. La hermana de Sarp está muy dolida con el chico por haberle ocultado la verdad. Por su parte, el joven le explica cómo le llegó el video de Sado y el cuenta que hay más implicados en este asunto.

Yasmin lo tiene claro: no piensa volver a su casa a pesar de todos los esfuerzos de Sarp. El chico está cada vez más nervioso al ver que su madre y su hermana le ocultan la verdad sobre lo que ha sucedido entre ellas. Şevval solo encuentra apoyo en Orhan, quien le promete que cuidará a su hija como si fuera suya.

Rehaciendo su vida

Tras ser despedida del club, Ayla trata de encontrar trabajo para poder mantenerse, tanto a ella como a Elif, después de que la joven se haya marchado con ella de la casa familiar donde se ha instalado Gökhan. No le resulta sencillo encontrar un empleo y acabará como friegaplatos en un restaurante.

Berk comienza a desconfiar de su padre, influenciado por las palabras de Elif y al ver en la delicada situación en la que ha puesto a su madre, mientras Gökhan aprovecha cada oportunidad para enfrentarse a Ayla. Sin embargo, una vez más, el expresidiario consigue engañar a su hijo y ponerlo contra la mujer. Y no solo eso, sigue codiciando la riqueza del joven y lo convence para realizar una nueva inversión. Finalmente logra que el chico le ceda sus claves bancarias para que inicie un supuesto nuevo negocio, poniendo en sus manos la gestión de todo su patrimonio.

Mantener una mentira para ocultar una verdad

Akif consigue que Süreyya entienda que su relación nunca podrá ser normal ya que hay demasiados secretos que, de salir a la luz, acabarían con sus huesos en la cárcel. Mantenerse a salvo pasa por continuar con su matrimonio con Nebahat, quien sabe muchas cosas sobre él y, si se divorcian, podría revelarlas y comprometerle.

La insostenible situación familiar

Cansu ha entrado con mucha fuerza y poco tacto en la vida de sus hermanos. La convivencia esta siendo especialmente dura para Aybike, quien aún está tratando de asimilar y asumir la muerte de Asiye, a la que sentía como a su hermana. Ahora tiene que compartir su día a día con una desconocida que no les pone las cosas fáciles y que no se corta en coquetear con su novio en sus narices. Aunque realmente no es Berk, en quien la joven ha puesto sus ojos, sino Ayaz.

La situación en casa de los Eren empeora por momentos. Por un lado, Cansu busca con mentiras enfrentar a Orhan con Aybike y Oğulcan. Por otro, cada vez son más frecuentes las discusiones del tío Eren con Oğulcan. La actitud de su padre hacia Ayten y su hija; que constantemente ponga por delante a Ömer y siempre lo defienda; sumado a otro cúmulo de cosas, hacen que el chico se sienta cada vez más desplazado. Cansado de todo lo que le rodea, decide tomar una drástica decisión sobre su futuro y se va de casa.