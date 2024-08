Avance de 'Hermanos': Yasmin descubre horrorizada la identidad del asesino de su padre

Los últimos acontecimientos acaecidos en Hermanos han sido de lo más dramáticos. La inesperada muerte de Asiye nos dejaba igual de tristes que a sus familiares y ver a Ömer, cuchillo en mano, a punto de tomarse la justicia por su mano y acabar con el asesino de su hermana, nos sobrecogía y nos generaba una pregunta: ¿será capaz de hacerlo?.

Por suerte, justo en ese momento, el joven Eren se imagina a Asiye pidiéndole que no lo haga y que cuide de Emel. Una visión que le hace detenerse a tiempo y soltar el arma mientras se tira al suelo llorando desconsolado. Pese a todo, el asesino pagará por lo que ha hecho ya que la policía llega a casa Halit y lo detiene.

Ömer está dispuesto a cumplir con la promesa que le ha hecho a su hermana: velará por la pequeña de la casa. El joven Eren vuelve al gallinero donde los chicos le esperan para celebrar el cumpleaños de Emel, una fiesta un tanto agridulce para la homenajeada que echa mucho de menos a Asiye. Aunque los chicos llevan regalos y tartas, la tristeza de todos ellos se percibe en el ambiente.

Un nuevo miembro en la familia

Tras la celebración, un nuevo sobresalto les espera. Al volver a casa, Aybike y Oğulcan se quedan sorprendidos por la inesperada invitada que llega a su puerta. Se trata de Cansu, una chica un poco mayor que ellos, que está esperando a Orhan: su padre, revelando así una información que los jóvenes jamás hubieran imaginado.

Nadie entiende nada hasta que la chica les explica la relación que tuvieron sus padres cuando eran jóvenes. Esta información debería habérsela dado Orhan, quien sigue tratando de procesar la noticia, o Ayten, que ha desaparecido. El tema es que madre e hija se han quedado en la calle después de ser repudiadas por su marido y padre adoptivo y ahora el tío Eren tendrá que hacerse cargo de ellas.

La presencia de Cansu en casa de los Eren hace que la situación se haga insostenible. Aybike no soporta a la chica y no se cree que sean hermanas de verdad, y ambas se pelean. La recién llegada propone hacerse una prueba de ADN. Finalmente, Oğulcan y Aybike se marchan de casa muy afectados tras la aparición de su nueva hermana. Aunque todos están en shock, esta noticia marca el punto de inflexión para que Orhan reaccione y comience a pensar en el futuro. Su primer paso es encontrar un trabajo para Ayten, la mujer ocupará el lugar de Şengül trabajando como asistenta en casa de Nebahat y Akif.

Promesas de amor y movimientos inesperados

Akif ilusiona a Süreyya y le asegura que es su único amor, como prueba de ello le regala un impresionante collar. Pese a todo, la madre de Süsen no acaba de fiarse de los sentimientos del padre de Doruk. Por este motivo, el hombre organiza una íntima velada para hacer que sus dudas desaparezcan. Pero las cosas no salen cómo esperaba y, mientras el empresario trata de sorprender a su amada, Gökhan es testigo de su romántico encuentro. Sin embargo, y para su sorpresa, les asegura que guardará silencio, de hecho, les encubre cuando Nebahat pregunta por ellos.

Pese a los intentos de Akif, Süreyya no puede evitarlo y se siente cada vez más celosa de la relación entre el empresario y Nebahat. El padre de Melisa está haciendo planes con ambas porque, pese a confesarle su amor, parece que no es capaz de renunciar a su esposa. Razón por la que la nueva socia del club efectúa un movimiento inesperado: le envía una foto de su última cita a la dueña del club para precipitar la ruptura del matrimonio.

Una nueva decisión y un chantaje

Ayla da un paso más en su guerra contra Gökhan: Elif se pone de su parte y también se va de casa. Ambas comienzan a buscar un nuevo hogar, no es muy lujoso pero a la chica no le importa, la joven está feliz solo por estar con la gerente del club, ya que la ve como a una madre y la quiere mucho. Es cuestión de tiempo que Berk acabe recapacitando sobre la verdadera naturaleza de su padre biológico. Sin embargo, no cuentan con que el expresidiario no va a permitir que la mujer se salga con la suya y traza un plan contra ella: chantajea a Akif para que la despida a cambio de guardar silencio sobre la relación del empresario con Süreyya.

Akif no tiene más remedio que acatar las amenazas de Gökhan para preservar su secreto. El empresario hace quedar a Ayla como a una ladrona ante unos socios del club, lo que obliga a la mujer a dejar su trabajo. La madre de Berk sabe que el que ha orquestado todo ha sido Gökhan pero… ¿cómo podrá demostrarlo ante su hijo?.

La verdad más amarga

La relación entre Tolga y Yasmin sigue viento en popa. Aunque la joven está muy preocupada y comienza a sospechar de su chico tras verlo borrar un archivo del ordenador y cerrar la tapa del portátil rápidamente para que ella no alcance a ver de qué se trata.

El chico está aterrorizado por lo que ha visto y solo trata de protegerla. Sin embargo, la muchacha no sabe qué puede estar ocultándole y comparte su inquietud con Ayaz, quien se presta a ayudarla a descubrir que esconde su novio.

Ayaz lleva el ordenador a un amigo para que trate de recuperar el archivo eliminado por Tolga, algo que consigue sin demasiados problemas. Al devolverle el portátil a su prima, la joven comprueba con horror lo que su novio le había estado ocultando: la verdad sobre la muerte de su padre.