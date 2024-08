El incondicional apoyo de los hijos de Frank Cuesta a su padre: 'No has perdido a tu familia'

Hace solo unas semanas, Frank Cuesta explicaba que estaba a punto de perder su santuario de animales, Santuario Libertad, por los problemas que mantiene con su exmujer Yuyee. Ahora, parece que el conflicto que tiene la expareja sigue muy lejos de solucionarse y el aventurero le tendrá que pagar 225 mil euros a la madre de sus hijos en cuatro cuotas si quiere recuperar el terreno: “No es algo que yo quiera, ni creo que sea justo, pero al final lo pagaré. Se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario”. La pareja tuvo cinco hijos en total. Zipi, que falleció poco después de nacer, Zape, Zen (la única niña) y Zorro, sus hijos biológicos, y Pepsi que fue adoptado por Frank. Ahora sus hijos Zape, el primogénito que tiene 20 años, y Zorro, el mediano, han querido mostrar su apoyo a su padre públicamente a través de las redes sociales.

© Getty Images Frank Cuesta

El apoyo incondicional de sus hijos

Muchos los que están enviando todo su apoyo a Cuesta a través de las redes sociales y sus hijos no han querido ser menos: "Frank Cuesta ha perdido su santuario. Tendrá que buscar un nuevo terreno y construir un santuario desde 0 para poder volver a darle hogar a todos los animales rescatados", era la información que se publicaba en una cuenta de Instagram. Zape y Zorro comentaron ese post: "El que hace las cosas de corazón, hasta perdiendo gana", señaló Zape. "Puede ser que hayas perdido la tierra, dinero y tiempo, pero no a tu familia", añadió Zorro.

© @zorro.cuesta Zorro Cuesta

© @yuyeeyuyee Zape Cuesta junto a su madre, la exmodelo tailandesa Yuyee Alissa Intusmith

Cierto es que no es la primera vez que los hijos del conocido como 'Frank de la Jungla' apoyan a su padre. Zape, que sueña por convertirse en futbolista, no ha dudado en posicionarse a favor de su padre: “No es un santo, eso lo sabemos todos, pero no hay nada que haya hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto. Está traicionando a la persona que más le ha ayudado en la vida”, haciendo referencia a la batalla legal que el presentador lidió cuando Yuyee entró en prisión en 2012 acusada de tráfico de drogas. Yuyee fue puesta en libertad a finales de 2020.

Zape, que actualmente vive en España porque juega en un equipo de fútbol de La Rioja, espera que todo se solucione lo antes posible y que el protagonista de Frank de la Jungla recupere su proyecto de vida. “Es un lugar muy bonito. El sueño de mi padre es el de todos nosotros, si él está bien, estamos todos contentos”.