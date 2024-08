El inolvidable verano 'made in Spain' de Will Smith

Si hay un actor estadounidense querido en nuestro país sobre todo por aquella generación nacida a principios y mediados de los 80, ese el Will Smith. Su actuación en la popular serie El príncipe de Bel-Air marcó toda una época y sus trabajos posteriores ne películas como Los hombres de negro, Dos policías rebeldes Independence Day o Ali hicieron que se consagrara como toda una estrella de Hollywood.

Tras una etapa alejada del foco mediático debido al incidente ocurrido en la ceremonia de los Oscar de 2022, cuando el actor propinó una bofetada a Chris Rock tras hacer una broma del mal gusto sobre su por aquel entonces esposa, Jada Pinkett, Will Smith ha ido retomando poco a poco el pulso de su vida y este verano ha decidido combinar trabajo y placer en nuestro país.

La primera parada de el de Filadelfia fue a principios de julio en Madrid concretamente en el Mad Cool donde acudió para apoyar a su amiga, la cantante y actriz Janelle Moná y ya de paso disfrutó del concierto de Dua Lipa. Tras esto visitó el museo Thyssen y aprovechó su paso por la capital para perfeccionar su español, porque aunque lo chapurrea bastante bien, él quiere ganar agilidad. "Quiero practicar el idioma porque me gustaría hacer las entrevistas en español. Me es muy difícil porque olvido las palabras. Cuando estoy en televisión, necesito hablar más rápido de lo que puedo y me da miedo… look stupid (parecer estúpido)", dijo al aterrizar en Barajas en su jet privado.

Tras esto, el protagonista de Siete Almas, gran aficionado al fútbol y a la liga española visitó a su amigo el futbolista brasileño Rodrygo, jugador del Real Madrid, en su residencia española antes de acudir a 'La Velada del Año 4', el evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Ibai Llanos, donde el actor cantó junto a su hijo Jaden uno de sus temas inéditos pues como confesó aquel capitulo oscuro de su vida reabrió su necesidad y sus ganas de volver a hacer música.

Pero lejos de poner el punto final a su periplo por España, Will hizo las maletas y se marchó a Marbella donde se convirtió en el invitado de honor de la gala Starlite 2024,pisando así por primera vez suelo marbellí. El actor tirando de su gran sentido del humor no solo se mostró muy cercano y cariñoso con Antonio Banderas, uno de los principales anfitriones del evento, sino que ejerció de jefe de subastas durante la popular puja que se llevó a cabo durante la gala arrancando así la sonrisa de todos los asistentes.

Y ya que estaba en España… ¿cómo no pasar algo de tiempo en Ibiza? Pues allá que puso rumbo el actor para pasar unos días de descanso y fiesta en la isla acompañado por su hijo Jaden y por un gran grupo de amigos, entre los que se encontraba el Dj, Calvin Harris y la cantante India Martínez, con la que han saltado posibles rumores de colaboración.

Alojado en el exclusivo hotel Six Senses Ibiza, concretamente en la estancia bautizada como 'The Cliffhanger', una de las más exclusivas del resort, el actor ha disfrutado de tranquilos baños en la piscina, relajantes puesta de sol y más de una jornada en la que se ha convertido en una de las discotecas más famosas de la isla, y quizás del mundo entero, Ushuaïa.

Además cabe destacar, que el actor, que ahora está enfocado en su faceta como cantante, estrenó hace un mes y medio su nuevo tema Work of art', el cual grabó en Ibiza junto al rapero Russ.