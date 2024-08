La carta de despedida de Alain Delon y los motivos por los que vendió su inmenso patrimonio

Alain Delon ha muerto a los 88 años en su casa de Douchy en Francia, rodeado del cariño de sus tres hijos y otros seres queridos, entre ellos su perro Loubo. Varios años antes de morir, el intérprete francés, conocedor de su delicado estado de salud después de sufrir una dolencia cardíaca y dos ictus, dejó escrita una carta de despedida para dar las gracias a todos los que estuvieron con él a lo largo de su vida: "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo. Espero que los futuros actores vean en mí un ejemplo no sólo como profesional, sino también en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", señaló en la misiva, sin querer entrar en más detalles.

© GTres

El funeral de Alain Delon se celebrará en los próximos días en la más estricta intimidad. Será una ceremonia privada, a la que asistirán sus hijos y sus familiares más cercanos. El actor de El talento de Mr. Ripley y A pleno sol era padre de tres hijos: Anthony, de 59 años, nacido de su primer matrimonio con Nathalie Delon, Anouchka, de 33, y Alain Fabiel, de 30 años, que nacieron de su idilio con Rosalie van Breemen (1987 a 2002). Más adelante, a finales del mes de septiembre está previsto que se organice un homenaje a su trayectoria profesional, al que asistirán sus amigos de profesión.

© GTRES Alain Delon y Brigitte Bardot

Ya en 2018, con motivo del funeral de Jean Paul Belmondo, otro icono del cine francés, Delon dejaba claro que tenía planeado cómo sería el final de su vida: “Quiero irme en paz. Ya he tomado mis decisiones. Ya he preparado mi funeral”. En uno de sus testimonios antes de morir, el galán del cine francés también señaló que le gustaría ser enterrado junto a sus perros. El actor era un gran amante de los animales y siempre tuvo un profundo vínculo con sus mascotas, a los que consideraba sus fieles compañeros de vida. “Quiero que me entierren con mis perros. No me importa nada más, sólo quiero estar con ellos. Fueron los únicos que me quisieron incondicionalmente, siempre a mi lado, sin pedir nada a cambio”, señaló en una de sus últimas entrevistas.

© alainfabiendelon Alain Delon con sus tres hijos: Anouchka, Anthony y Alain-Fabien

La familia se ha unido en el dolor pese a que en los últimos años hubo una clara disputa por la herencia. Sus tres hijos en el año 2019 enterraron el hacha de guerra para presentar una denuncia conjunta contra Hiromi Rollin, la mujer que había sido la mano derecha del actor durante 30 años, por maltrato psicológico y violencia con agravantes (además de acusarla de aislar a Delon de su familia y amigos). Sin embargo, cuando parecía que las aguas habían llegado a su cauce, el primogénito del actor, Anthony, llegó a acusar a su hermana, Anouchka, de haberles ocultado a él, a su hermano Alain-Fabien, la existencia de unas pruebas médicas que refrendaban el frágil estado de salud de su padre, que le dejaba en posición de desventaja ante Hiromi Rollin.

© Getty Images Alain Delon con su hijo Anthony Delon

En enero de 2024 Anthony Delon quiso aclarar que entre ellos los problemas habían cesado: "Es muy sencillo, mi hermana recibe el 50% de toda la fortuna de mi padre. Mi hermano y yo somos lo que llamamos la parte de reserva, entonces tenemos el 25%. Se acabó, se acabó el conflicto, no hay guerra por la herencia, todo eso no existe", señaló. La única hija de Alain Delon, que ya dirige el negocio familiar, también fue nombrada albacea. No obstante, hace meses varios medios aseguraron que el intérprete había tomado la decisión de poner en venta parte de su patrimonio. La estrella vendió en una subasta 80 piezas de su colección de arte, entre pinturas y dibujos del Renacimiento italiano, por más de 8 millones de euros. Entre las obras vendidas se encontraban tesoros de pintores como Delacroix, Matisse, Millet o Edgar Degas. Delon ante todo lo único que quería era evitar es que se repitiera el triste episodio que se produjo tras la muerte de su amigo Johnny Hallyday por la disputa de la herencia entre su viuda y sus hijos.