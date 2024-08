El reencuentro de 'hermanos' entre Fernando Tejero y Dani Martín: así inició su historia de amistad

Fernando Tejero y Dani Martín tienen una de las amistades más bonitas y más longevas del mundo de la farándula. El actor de La que se avecina y el intérprete de canciones como Ester Expósito o Volverá, se conocen desde hace años atrás, y en más de una ocasión, han presumido de su buena sintonía y han intercambiado mensajes de efecto públicamente. Ahora, ha sido el intérprete el que ha compartido una nueva instantánea de los dos juntos que ha causado furor.

En la imagen que ha mostrado Fernando Tejero en su perfil público aparece Dani Martín con una sudadera negra abrazando por detrás al actor de conocidas series como Aquí no hay quien viva o Los Farad, mientras están sentados en una mesa. Una publicación, que capta a la perfección la gran amistad que existe entre ellos, y que el actor ha acompañado con las siguientes palabras: "Te quiero infinito hermano". Enseguida, varios compañeros de profesión han llenado el muro de comentarios bonitos, como Loles León que les ha escrito "guapos".

Dani Martín y Fernando Tejero llevan formando parte de la vida del otro durante muchos años. Una amistad que surgió cuando ambos estaban estudiando en Madrid interpretación. El propio actor contaba cómo se conocieron durante una entrevista en la Cadena Ser: "Yo vivía primero en una pensión en la calle Doctor Cortezo que tenía una ventana que daba a un patio y me pasaba toda la noche oliendo a calamares fritos porque el patio daba a un restaurante. Y mi compañero de clase era Dani Martín. Me hice muy amigo de Dani en la escuela. Le miré a los ojos de verdad y, además de que los tenía muy bonitos, vi detrás de esa mirada mucha debilidad. Detrás de esa chulería y de ese tipo que se iba a comer el mundo, pues vi a un tipo muy débil".

A los pocos días de coincidir en clase, ya era inseparables. Desde entonces, se han apoyado y ayudado tanto en los momentos buenos como en los malos. "Un día se presentó con un billete de 10.000 pesetas que le había dado su madre para mí y me dijo: 'Haz las maletas que te vienes para mi casa'. Y estuve un tiempo viviendo en casa de Dani, con sus padres y su hermana. Supongo que él vio aquella pensión y no le parecía bien que su amigo estuviese allí".

Tal y como el propio Fernando Tejero desveló, pasaron de ser amigos a ser familia: "Él es como mi hermano y sus padres son como mis tíos madrileños", añadía Fernando. "Durante esta época me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo, son mi segunda familia. Aquí en Madrid me trataron maravillosamente e incluso pasé algún fin de año con ellos. Les compraban regalos a sus hijos y yo, como me consideraban otro hijo, también tenía mi regalo. Les estaré eternamente agradecido porque para ellos, a día de hoy, sigo siendo un hijo más", detalló el actor.





El cambio físico de Dani Martín

El pasado mes de abril, el que fuera vocalista de El canto del loco — que está viviendo un momento maravilloso profesional tras sacar la canción de Ester Expósito y colgar el cartel de 'sold out' de su próxima gira en apenas 24 horas — acaparó todos los focos por su gran cambio físico con el que ha conseguido quitarse años de encima: mucho más delgado y rubio. Tras los numerosos comentarios que recibió por su cambio radical, el propio Dani Martín emitió un comunicado en el que explicaba el motivo de su pérdida de peso: "He adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal, ni tengo depresión, ni nada de eso. De hecho, tengo la piel mejor, duermo mejor y la verdad que todo mejor. El estar gordito de alegría, es maravilloso. Pero el estar saludable por una buena alimentación es increíble. Me he puesto gafas porque con el paso de los años cada vez ves peor y eso".