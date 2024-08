Los planes de Sebastián Yatra en la Riviera Maya mientras Aitana desconecta en Ibiza

Desde principios de agosto, los rumores sobre una posible ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana se ciñen sobre la pareja. A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este tema, los rumores cada vez tienen más fuerza y sobre todo por los movimientos de ambos, que consciente o inconscientemente, han hecho pensar que lo suyo podría haber llegado de nuevo a su fin. De hecho, en vez de pasar el verano juntos como era de esperar, el cantante colombiano está disfrutando de unos días con amigos en la Riviera Maya y la artista en Ibiza.

© sebastianyatra

Después de que durante los últimos meses los cantantes se abrieran, ya que siempre han mantenido su relación en la más estricta intimidad, y comenzaran a compartir sus mejores momentos y sus planes juntos, saltaron todas las alarmas cuando Aitana durante su concierto en Vigo se sinceró con su público sobre el escenario y durante la presentación Akureyri, canción que ambos compusieron mano a mano durante uno de sus viajes a Islandia, dejó entrever que lo suyo había tocado a su fin. "Hay cosas en la vida, momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto, pero a veces termina, a veces se acaba… Y no pasa nada y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma, volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera".

© Sebastanyatra

Tras estas declaraciones, no se les ha vuelto a ver juntos, de hecho se esperaba que viajaran juntos a Ibiza para desconectar de la rutina en uno de sus lugares favoritos. Pero no ha sido así, y el artista colombiano ha compartido a través de su perfil público cómo está pasando sus vacaciones. Después de que hace unos días anunció que va a sacar nueva canción, ha compartido un carrusel de imágenes en La Riviera Maya. "Se acabó la joda, último descanso, ahora si confíen que si no no hay confianza", ha escrito junto a las instantáneas.

© sebastianyatra

Como podemos observar en las imágenes, Yatra se lo está pasando en grande. Está realizando todo tipo de planes rodeado de sus seres queridos. Uno de los momentos que ha compartido ha sido buceando en alta mar. Ataviado con un neopreno, gafas de buceo y bombona de oxígeno se ha lanzado al agua para disfrutar y nadar con las diferentes especies en el océano Atlántico.

Pero eso no es todo, porque Sebastián Yatra ha viajado equipado con su guitarra para disfrutar de la música que siempre le acompaña. Se ha relajado en el jardín del hotel y tumbado en la hamaca ha tocado el instrumento. Además se está hospedando en una de las 182 habitaciones suites del lujoso resort Riviera Maya Edition at Kanai, ubicado en un terreno natural de 251 hectáreas con más de tres kilómetros de playas prístinas de arena blanca y elevado sobre un bosque de manglares y flora tropical. El propio complejo ofrece numerosos o planes y actividades de las que el intérprete de Tacones rojos, podría estar disfrutando.

Mientras, Aitana disfruta de Ibiza

Por su parte, Aitana ha optado por escapar de Ibiza tras una gira con Alpha Tour muy intensa. Ha decidido refugiarse en la isla balear, refugiándose junto a sus amigas en una villa privada cerca del mar, después de que se desataran los rumores de una segunda ruptura con Sebastián Yatra, con quien ya había puesto fin a su romance en noviembre de 2023 antes de volver a darse una segunda oportunidad el pasado mes de abril.

© aitanax

A través de su perfil público compartía cómo se lo está pasando junto a sus dos íntimas amigas. Aparte de presumir de cuerpazo y lucir unos lookazos entre los que destaca sin duda un original vestido de red. Un diseño largo con escote en forma de mariposa y original cut out, con falda asimétrica y espalda al descubierto. Una pieza de crochet que arrancaba brillantes destellos y contaba con transparencias en la parte poster. Entre los planes que ha mostrado, podemos ver que la intérprete de 24 Rosas está disfrutando de la gastronomía del país, aprovechando el tiempo para pintar y relajándose a la luz de las velas.