De Charo Reina a Bibiana Fernández, amigos y compañeros se despiden de Carlos Ferrando en la capilla ardiente

Amigos y compañeros de Carlos Ferrando han acudido este jueves al Tanatorio Parque de San Isidro, en Madrid, para dar el último adiós al popular comunicador murciano tras su repentina muerte a los 76 años. Hasta la capilla ardiente se han desplazado conocidos rostros del mundo del espectáculo y la pequeña pantalla, en una jornada de tristeza y recuerdo tras la pérdida de alguien muy querido por ellos.

© GTRES Charo Reina, en la capilla ardiente de Carlos Ferrando

Entre los asistentes estaba la cantante y actriz Charo Reina, quien ha tenido unas bonitas palabras para el fallecido periodista: "Fue un gran profesional que ha marcado una época y una magnífica persona", ha subrayado ante los micrófonos de Europa Press. "Pasamos juntos tantas noches, madrugadas y amaneceres de risa, de charla..."

Bibiana Fernández, también presente en el tanatorio, aseguraba por su parte que "lo adoraba. Fue muy generoso y tenía un humor que era una bomba". Sobre lo unida que estuvo a él durante una larga época, ha rememorado que "vivimos muchas noches, recorríamos las calles y cerrábamos los bares".

© GTRES Bibiana Fernández

"Me da mucha pena y vengo a darle un besito a él (...) solo me queda el consuelo de que se ha ido durmiendo y que no hubo sufrimiento", apostillaba la tertuliana de Mediaset, tras conocerse que el colaborador televisivo fue encontrado en su casa por su íntima Alejandra Grepi con el pulso muy débil. Después de eso, los servicios de emergencias trataron de reanimarle hasta en tres ocasiones, pero finalmente polo pudieron certificar su defunción.

© GTRES Alejandra Grepi

"Fue una parada cardiorrespiratoria"



Rosa Valenty, por su parte, se ha mostrado muy afectada y sin poder reprimir las lágrimas en su llegada a la capilla ardiente. "Me he quedado sorprendida, porque estuve hace nada con él en dos programas de televisión (...) estaba lleno de vida y era muy divertido (...) Donde esté le deseo felicidad y que se ría como como ha sido él siempre", ha señalado la vedette.

© GTRES César Heinrich

A las puertas del recinto, el periodista César Heinrich ha contado por último que Carlos Ferrando "murió muy tranquilito en la cama. Fue una parada cardiorrespiratoria. No se lo encontraron en el suelo ni deshidratado", aclaraba respecto a las primeras informaciones que surgieron al respecto. Además, ha revelado que llevarán sus cenizas a Cuba: "Es su segundo país y ahí lo vamos a celebrar, tirándolas y tomándonos unas copas como a él le hubiese gustado".

© GTRES Elio Valderrama, viudo de Jesús Mariñas, en el tanatorio de Carlos Ferrando

Emotivo homenaje de Terelu Campos

La presentadora, tras conocer la triste noticia que se producía este miércoles, reconocía estar "en shock porque ha sido algo inesperado". En un emotivo texto compartido en redes sociales, recordaba que "tuve la oportunidad de trabajar con él en muchos programas que dirigía y presentaba mi madre, como el de esta foto de ¡Qué tiempo tan feliz!", ha escrito.

© terelubcampos

"En esta imagen ya hay tres grandes ausencias", apuntaba Terelu sobre María Teresa Campos, Jesús Mariñas y Carlos Ferrando. "Sin duda, la prensa del corazón de este país no hubiera sido lo mismo sin ti, querido. DEP", ha sentenciado la colaboradora televisiva.