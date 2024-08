Muere el periodista y colaborador televisivo Carlos Ferrando a los 76 años

Hoy la pequeña pantalla luce un poquito más tenue tras la repentina muerte del periodista Carlos Ferrando, toda una institución dentro del mundo de la crónica social, quien ha fallecido en su domicilio madrileño a los 76 años, tal y como informa el medio Libertad Digital.

© GTRES

Conocido por su participación en programas como Sálvame, ¡Qué tiempo tan feliz!, Crónicas Marcianas, Ferrando llevaba algunos años alejado de la televisión, aunque era tal la pasión que sentía por el mundo de la información que puntualmente no había dudado en participar en algunos programas y una de sus últimas apariciones fue en el espacio de TVE, Lazos de sangre.

Ferrando, quien era reconocido por su singular tono de voz y quien en 2022 lanzó sus memorias bajo el título La delgada línea rosa, se había operado recientemente de una hernia discal que le llevaba un tiempo dando la lata, pero todo salió, afortunadamente bien, y nada hacía presagiar este triste desenlace que ha dejado completamente en shock a sus seres queridos.

© GTRES

Según el citado medio, fue la actriz Alejandra Grepi, gran amiga del periodista, la que tras no poder contactar con Ferrando, se desplazó hasta su domicilio, del cual tenía llaves, y fue allí donde le encontró con el pulso muy débil y deshidratado. Alarmada por el grave estado de su amigo, la intérprete llamó a los servicios de emergencias quienes tras intentar reanimarle hasta en tres ocasiones, tan solo pudieron certificar su muerte.

© GTRES

El cuerpo de Carlos Ferrando ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de su muerte. El entorno más íntimo del periodista se encuentra a la espera de que la familia, según se ha publicado, tenía un hermano y una sobrina con los que apenas mantenía relación, se hagan cargo de sus restos mortales. De no ser así, serán sus amigos, tras la decisión de tome el juez, quienes le incinerarán y le den sepultura corriendo con todos los gastos.

© GTRES

Las reacciones por la muerte de quien fue uno de los pioneros en esto de la crónica social no se han hecho esperar, como la de su compañero y amigo César Heinrich, quien aún no se puede creer que se haya marchado para siempre.

© GTRES

"Bufff....Que difícil es esto. Me tengo que despedir de ti y aún no lo he colocado. Creo que en cualquier momento me vas a llamar para contarme lo que has visto en la tele o para decirme que te arregle la caldera” decía el comunicador. "Ahora estarás con tu madre, a la que tanto adorabas. Seguro que ella, allí donde estéis, te ha recibido con los brazos abiertos. No sé lo que tardaré en verte de nuevo, pero que sepas que tu último puro está a buen recaudo. Has ayudado a mucha gente y creaste escuela en el periodismo. Gracias a ti, muchos nombres de hoy en día son lo que son porque en su momento les ayudaste dándoles un hueco en la prensa. Esa prensa que creaste, siendo el primero que escribía como hablaba, hablaba en la radio como pensaba y decías en la tele las cosas que a muchos les hubiera gustado poder decirlas hoy en día" apuntaba Heinrich en su mensaje de despedida.

© PGT

Unas bonitas palabras de despedida a las que también se han sumado otros compañeros como Aurelio Manzano, quien ha asegurado que siempre le recordará por su sonora risa o Rosa Villacastín, quien decía : "Ha fallecido Carlos Ferrando. Gran periodista. Amigo incondicional. Siempre le recordaré. QED"

A estos mensajes llenos de cariño también se han sumado otros rostros conocidos como Silvia Marsó, Elsa Anka, Vicky Larraz, Cristina Higueras o , entre otros.