La doble celebración de Maribel Verdú con su marido Pedro Larrañaga

La historia de amor entre Maribel Verdú y Pedro Lagarraña comenzó hace más de 20 años gracias a un guion y a Luis Merlo, gran amigo de la actriz y hermano del productor. Este miércoles la actriz le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido por su cumpleaños meses después de que celebraran su 25 aniversario. La pareja es una de las más sólidas de la industria del espectáculo de nuestro país, y para Maribel la clave es "querernos, respetarnos, admirarnos", además del curioso pacto que hicieron tras celebrar su boda.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida" es como ha comenzado Maribel la dedicatoria a su marido en este día tan especial, definiéndolo como "la generosidad y nobleza" personificadas. Agradecida con "la vida" por haberle puesto "en mi camino hace 25 años", la laureada actriz ha compartido con sus seguidores ese mensaje y una bonita e informal imagen de la pareja sonriendo a cámara.

Como compartió Maribel en Planeta Calleja, conoció a su marido gracias a Luis Merlo, su compañero en Canguros. Mientras estaban rodando la serie, la actriz leyó un guion que había escrito Pedro e instantáneamente se enamoró de "la pelirroja". Tras una conversación con su ahora marido la contrataron para darle vida al personaje, y en el proceso ambos se enamoraron.

El productor ha cambiado la percepción de Maribel en muchos aspectos. "Cuando le conocí hacía cinco películas al año, porque lo que quería era salir de mi casa", ha reconocido la actriz en varias ocasiones, "Pero desde que estamos juntos lo que me gusta es disfrutar de la vida con él", explicando que ahora "Escojo cosas (proyectos) en las que creo de verdad".

Se dieron el 'sí, quiero' tras un año de relación el 2 de septiembre de 1999 en una ceremonia civil con 125 invitados celebrada en el chalet 'El Corrijal' de La Moraleja, la lujosa urbanización madrileña. El matrimonio es otro aspecto que ha cambiado para la madrileña desde su relación con Pedro, ya que pasar por el altar no había entrado en sus planes nunca. "Desde que era muy pequeña he tenido claro que no quería llevar una vida convencional. Que no quería casarme, ni tener hijos, ni ir el fin de semana a los centros comerciales", confesó hace un tiempo. Esto cambió con la llegada del productor a su vida, ya que para ella, él "es la persona que hace que la vida sea mejor, más fácil, más divertida y más de verdad".

Tras su enlace matrimonial llegaron a un acuerdo que hoy, 25 años después, aún no han quebrantado. Maribel y Pedro se juraron no pasar 15 días sin verse, por lo que antes de que pase este periodo de tiempo deben encontrarse de nuevo. Maribel describe a su marido como su "cómplice" y su "mejor amigo", aunque sobre todas las cosas le considera "el amor de mi vida".