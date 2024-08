Paula Leitón, oro olímpico en waterpolo, responde a los comentarios sobre su físico

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siempre tendrán un lugar especial en el corazón de las chicas de la selección femenina de waterpolo españolas. Las deportistas han logrado alzarse con la codiciada medalla de oro tras una final muy reñida contra Australia en el estadio Paris Arena La Defense que finalizó con un marcador de 9-11 a favor de las nuestras. Por desgracia, tras la victoria, Paula Leitón ha sufrido numerosos ataques relacionados con su aspecto físico.

© Getty Images

Paula Leitón, de 24 años, ha querido defenderse de todas estas críticas haciendo un alegato body positive. “Creo que la gente que pone estos comentarios piensan que van a hacer daño. Sé como es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte. Al final los mensajes que me he parado a mirar son los de mis familiares, mis padres y gente que se alegra por el triunfo y la gesta que ha conseguido España”, ha explicado en el programa En boca de todos de Cuatro.

© Getty Images

Su posición en el equipo entrenado por Miki Oca es la de boya, es decir, el atacante principal que remata las jugadas. Un puesto para el que se necesita mucha fuerza y corpulencia. “Mido 1.90 y se requiere de este potente físico para poder aguantar un partido, que es muy duro”. Además, ha dado más detalles de cómo se prepara para las competiciones. “Entrenamos alrededor de nueve horas de lunes a sábado. Horas en las que entra la parte del gimnasio, la natación, la parte de balón y la parte física en el agua”.

En este mismo espacio televisivo Paula ha hecho una importante reflexión sobre cómo este tipo de mensajes destructivos pueden afectar a la salud mental de las personas más vulnerables. “Acabo de ganar un oro olímpico, que era mi sueño desde que era una enana. Me dan igual estos comentarios y estoy cero preocupada, pero que piensen un poco en las personas a las que puedan hacer daño. Yo soy una persona madura y a mí no me afecta, pero a alguna niña sí que le podrían crear problemas serios”.

© Getty Images

El laureado palmarés de Paula Leitón

Tiene tan solo 24 años, pero Paula Leitón lo ha conseguido prácticamente todo en el mundo del waterpolo. Fue convocada por primera vez con la selección española en 2015. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 hizo su gran debut. En Tokio 2020 se hizo con la medalla de plata y en París con el oro. Además, tiene tres platas mundiales (ha participado en cinco); y dos oros y un bronce en campeonatos europeos. Desde 2019, forma parte del club CN Terrassa. En esta localidad catalana recibió el premio a Mejor Deportista en el año 2023.

© Getty Images

Esta es la primera vez en la historia que la selección femenina de waterpolo consigue un oro olímpico. Un equipo dirigido por Miki Oca y formado por Judith Forca, Laura Ester, Maica García, Beatriz Ortiz, Anna Estar, Marina Terré, Paula Crespí, Nona Pérez, Elena Ruiz, Isabel Piralkova, Pili Peña, Paula Camu y Paula Leitón.