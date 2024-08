Gisela cuenta los momentos duros que está viviendo en su recuperación postparto

Gisela cumplió un auténtico sueño el pasado 30 de marzo con el nacimiento de su primogénito. Tras una intensa lucha por ser madre, la cantante y su pareja, José Ángel Ortega, recibieron al pequeño Indiana, quien ya ha cumplido cuatro meses. "Casi no me lo creo. Ha sido tan esperado, tan deseado y tan luchado que parece mentira que ya haya llegado. Pero así es y no puedo ser más feliz", declaraba la cantante a ¡HOLA! tras la llegada del bebé. Sin embargo, no todo está siendo un camino de rosas para la artista. Gisela está encontrando algunas dificultades no solo con la conciliación laboral, sino también con la recuperación postparto, tal y como ha reconocido en un sincero mensaje que ha compartido con sus seguidores.