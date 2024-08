Amaia Montero reaparece con un mensaje de esperanza tras haber atravesado 'un momento muy oscuro'

Amaia Montero conmovió a todos sus fans al reaparecer en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid cantando Rosas, el popular tema de La Oreja de Van Gogh, ante la atenta mirada de 60 mil personas. La artista vasca, de 47 años, había estado dos años completamente alejada del mundo de los escenarios debido a diversos problemas de salud. Un tiempo de desconexión que ha dedicado a priorizarse y cuidar de su salud mental.

Una etapa muy delicada, que, por suerte, la artista ha podido dejar atrás, tal y como ella misma ha confesado en una emotiva carta que ha compartido en sus perfiles públicos, donde acumula más de 900 mil seguidores. “Hoy puedo decir que cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz. Es muy duro, oscuro y persiste, pero no es para siempre. Empecé haciendo lo que San Francisco de Asís decía, que fue hacer lo necesario para hacer lo que era posible y terminar haciendo lo imposible”.

Una misiva de aliento y esperanza que la intérprete ha dedicado a quiénes están haciendo frente a un trance similar al suyo. “Hoy mi mensaje es de esperanza para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, sea cual sea. Eso sí, hay una fórmula mágica que es el amor. He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón. Gracias. Se puede”.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes por parte de sus admiradores incondicionales y de otros rostros conocidos como Paula Echevarría, Edurne, Diana Navarro, Raquel del Rosario, Lydia Bosh, Melissa Jimenez, Tomás Páramo y Nicolás Vallejo-Nágera. “Te queremos preciosa”, “Te estamos esperando”, “Muchas ganas de ti”, “Eres la mejor”, “Una crack”, han sido algunos de los comentarios más repetidos.

Su esperada vuelta a la música

La actuación de Amaia con Karol G dejó a sus fans con el corazón en un puño y con ganas de más. Por suerte para ellos, la cantante de Irún está planeando su vuelta a la música. “Sí, dentro de relativamente poco. Estoy disfrutando del momento”, confesó para sorpresa de todos. La vocalista no quiso dar más detalles sobre este asunto, pero sí que quiso aclarar que no se va incorporar de nuevo a la Oreja de Van Gogh, un rumor que sonaba con fuerza desde hace tiempo. “No, no voy a volver. De momento, no”. Cabe recordar que Amaia dejó la banda en 2007 para iniciar su carrera como solista, pero siempre ha contado con el apoyo incondicional de los que fueran sus compañeros.