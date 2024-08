La atleta segoviana Águeda Marqués, medalla a la naturalidad y al espíritu olímpico

Águeda Marqués, ha dejado una huella imborrable en su debut olímpico, y no solo por su talento en la pista. A sus 25 años, su simpatía y contagioso sentido del humor han conquistado a todos, convirtiéndola en una de las deportistas más queridas y comentadas de la competición. Aunque no pudo celebrar una medalla olímpica, la atleta segoviana se lo tomó con la mejor de las actitudes, demostrando una naturalidad y desparpajo que rápidamente la hicieron viral en redes sociales.

© Getty Images

En la final de los 1500 metros, Águeda logró su mejor marca personal, un éxito inesperado incluso para ella misma, ya que no estaba previsto que llegara tan lejos. Los Juegos Olímpicos de París han sido una experiencia inolvidable para la segoviana, que ha batido también su récord de número de carreras y series. A pesar de lo agotador que fue competir varios días seguidos, se mostró orgullosa de su desempeño y ha demostrado una excelente deportividad en cada momento de esta experiencia.

© ague.marques

'¡Hasta luego! A ver si os pillo o algo', bromeaba Águeda al ver la velocidad con la que corrían sus compañeras en la final, arrancando una sonrisa a todos los que la escuchaban. '¡Es que corren mucho!' decía con un desparpajo encantador días antes de su última carrera. Pero, a pesar de las dificultades, no podía ocultar su alegría y satisfacción por haber dado lo mejor de sí misma. 'No sé, me duelen hasta las pestañas, lo he dado todo, no me queda más, en este campeonato no me queda más', confesaba entre risas.

© Getty Images

Además de su gran sentido del humor la segoviana demostró su enorme compañerismo. Uno de los momentos más sentimentales para ella fue cuando Marta Pérez, otra atleta española, rompió el récord nacional con un tiempo de 3:57. Águeda, mostró su alegría con un “¡Qué pasada, qué guay!”, y no pudo evitar emocionarse al celebrar el éxito de su compañera con la misma euforia que el propio.

© ague.marques

© ague.marques

Pero no todo ha sido sobre la pista. Águeda ha contado con el apoyo incondicional de su novio, el también atleta olímpico Adrián Ben, a quien dedicó palabras de agradecimiento. Su relación, llena de complicidad y apoyo mutuo, ha sido fundamental en su preparación y no dejó pasar la oportunidad de mencionarlo en sus declaraciones, mostrando lo importante que ha sido para ella contar con él.

© adryben44

© ague.marques

A pesar de no haber conseguido una medalla olímpica, Águeda Marqués ha vivido su debut en los Juegos con una alegría contagiosa y una perspectiva envidiable. “Me duelen las piernas que hasta me costaba subir las escaleras”, confesaba con una sonrisa, mostrando su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de competir y disfrutar de la experiencia. Su actitud positiva y su enorme compañerismo han sido un soplo de aire fresco para el atletismo, y para todos los que siguieron su participación. Águeda ha dejado claro que, en el deporte y en la vida, el verdadero éxito se encuentra en el buen humor con el que se enfrenta cada desafío. Con su desenfado y simpatía, la segoviana ha demostrado que lo más importante no es solo alcanzar la meta, sino también disfrutar del camino.