El importante mensaje que Alexia Putellas y todas sus compañeras nos han dejado tras desvanecerse su sueño olímpico

Jornada amarga para el fútbol femenino español: 'la Roja' no subirá al podio de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de fallar el penalti que forzaría la prórroga, Alexia Putellas se ha visto arropada por todas y cada una de sus compañeras, demostrando una vez más que las actuales campeonas del mundo son un equipo para lo bueno y para lo no tan bueno.

© Getty Images

La selección española femenina de fútbol no ha podido conseguir este viernes la medalla de bronce al perder contra Alemania (1-0). Alexia, ganadora de dos balones de oro, ha sido la elegida para lanzar el penalti que conseguiría la prórroga, y aunque no ha salido como esperaba, sus compañeras no han dudado en ir a apoyarla.

© Getty Images © Getty Images

A pesar de contar con el infinito cariño de su equipo, la capitana se seguía culpando durante la rueda de prensa post partido: "Me sabe fatal por todo el mundo, por mis compañeras, por las familias, por toda la gente que estaba ayudándonos", ha dicho la catalana, que se lamentaba porque "ayer estuvimos practicando y metí todos". En todas sus intervenciones ha pedido perdón por el fallo, ya que "el objetivo era conseguir la medalla y llevarla a España" y que "ahora cuesta mucho ver otra cosa".

© Getty Images

© Getty Images

Sin embargo, su capacidad a la hora de afrontar y asimilar el error y su valentía para dar la cara por su equipo no solo hoy, sino desde un primer momento, es lo que ha hecho que sus compañeras no se lamentaran tras el final del partido y que en su lugar hayan ido corriendo a apoyarla.

© RTVE

'La Roja' femenina es más que un equipo, y nos lo demuestran día a día, partido a partido. Desde conseguir hitos históricos a mantenerse unidas pase lo que pase, el equipo español no solo tiene a algunas de las mejores jugadoras del mundo, tiene a todas las mejores compañeras que puedes desear.

Sus compañeras no han sido las únicas en apoyarla

Las españolas no son las únicas que han dado hoy una lección de deportividad. La delantera alemana Alex Popp ha ido en busca de Alexia al final del partido para consolarla, demostrando una impecable educación y altos valores por la muestra de respeto a la catalana.

© RTVE

Además, los alentadores momentos compartidos entre las jugadoras no han pasado desapercibido por nadie, y es que los seguidores de las futbolistas han destacado los gestos de las españolas repletos de compañerismo, brindando apoyo a Alexia Putellas y a su increíble equipo a través de comentarios.