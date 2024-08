Travis Scott, detenido por una pelea en París tras asistir a los Juegos Olímpicos

Travis Scott ha sido detenido este viernes en el lujoso hotel George V de París, tras haber golpeado a un agente de seguridad que trataba de separarlo de su guardaespaldas, con el que se estaba peleando, según ha informado la fiscalía de la capital francesa, que ha abierto una investigación penal.

El rapero fue detenido después de que la policía acudiera al lujoso hotel, situado a tan solo escasos metros de los famosos Campos Elíseos y poco más de diez kilómetros del estadio olímpico de Francia, donde se ha dejado ver estos días disfrutando de las competiciones. Su detención, según indican los medios del país, ocurrió porque Travis Scott se estaban peleando con su propio guardaespaldas. Es entonces, cuando el agente de seguridad del alojamiento interviene para intentar separarlos y termina él siendo agredido. Una situación que se produce porque tal y como indican varias fuentes de los medios franceses, Scott había bebido y que hecho, por este mismo motivo no pudo ser interrogado en el momento.

A pesar de que el altercado sucedió a altas horas de la madrugada, algunos de los presentes le grabaron en el momento de la detención y a través de las redes sociales corre un vídeo del rapero esposado en el furgón policial. El diario francés Le Parisien explica que fueron los empleados del hotel los que alertaron a la policía debido a “actos de violencia contra una de las recepcionistas”. En el boletín diario sobre los principales sucesos ocurridos durante los Juegos Olímpicos, la Fiscalía de París ha precisado que la investigación corre a cargo del primer distrito de la División de Policía Judicial, que aún continúan investigando qué ocurrió y cómo se sucedieron los hechos, pero según informan, Travis Scott ya está en libertad.

"Puedo confirmar que el 9 de agosto de 2024, poco después de las 5 a.m., la policía fue llamada al Hotel Georges V y arrestó al hombre apodado Travis Scott por agredir a un guardia de seguridad. Este último había intervenido para separar al rapero de su guardaespaldas. La investigación fue asumida por la fiscalía de París y el primer distrito de la policía judicia", dijo el oficial del fiscal de la ciudad en un comunicado obtenido por People. Este no es el primer escándalo en el que la expareja de Kylie Jennes se ha visto envuelto. Cabe recordar que el pasado mes de junio fue arrestado en Miami por “allanamiento de morada” y por “intoxicación pública”. Su abogado afirmó más tarde que la situación había sido un “malentendido”. En 2023, Scott fue acusado de agredir a un trabajador de un club nocturno en la ciudad de Nueva York y, según se informa, más tarde llegó a un acuerdo con el club.

© Getty images

Travis Scott, quien es uno de los hombres más reconocidos del hip-hop, tiene más de 100 canciones que llegaron al Billboard Hot 100 y lanzó cuatro sencillos que encabezaron la lista: Sicko Mode, Highest in the Room, The Scotts y Franchise. Durante estos días, el rapero se ha dejado ver por las inmediaciones del estadio olímpico de Francia asistiendo a diferentes competiciones como por ejemplo, la seminifinal olímpica de baloncesto que disputaron las selecciones de Estados Unidos y Serbia, y que ganó la primera por 95-91.