La razón detrás del arresto de Travis Scott, ex de Kylie Jenner

La noticia de que Travis Scott fue detenido en Miami dio la vuelta al mundo rápidamente. Hace unas horas, la ficha de arresto del ex de Kylie Jenner se viralizó, luego de que la policía acudiera al sitio donde se encontraba el rapero quien fue acusado de causar disturbios en un yate ubicado en la localidad de Miami Beach. De acuerdo con los primeros reportes, el papá de Stormi y de Aire fue arrestado por ingresar sin permiso al puerto deportivo en estado de ebriedad.

© Getty Images La ficha de arresto del rapero le dio la vuelta al mundo rápidamente

¿Qué ocurrió?

Travis Scott, cuyo nombre real es Jacque Bermon Webster, fue detenido e ingresado al Centro Correccional de Turner Guilford Knight alrededor de las 4:35 am de este 20 de junio. Se sabe que el altercado ocurrió a bordo de un yate, alrededor de la una de la mañana, según se lee en los registros judiciales, todo comenzó cuando se registró una pelea que originó la llamada al 911. De acuerdo con información que el abogado de Scott, Bradford Cohen, le proporcionó al sitio Daily Mail, la pelea no fue física: “Fue de naturaleza verbal, no hubo ningún altercado físico”.

De acuerdo con la declaración jurada de los 10 policías que participaron en el arresto, al acercarse al yate descubrieron a Scott, de pie junto al muelle, gritándoles a los ocupantes de la embarcación. Se revela que en repetidas ocasiones los oficiales intentaron calmar al rapero; sin embargo, ignoró la orden, además presentaba aliento alcohólico, por lo que se le pidió retirarse del muelle o de lo contrario sería arrestado.

© Getty Images Travis Scott recobró su libertad tras pagar una fianza

Recupera la libertad

Debido a que Scott hizo oídos sordos las recomendaciones de los policías y a que, cuando le preguntaron su había consumido bebidas alcohólicas respondió: “Es Miami”. El abogado del rapero dio a conocer que su cliente salió después de pagar una fianza de 650 dólares, que incluye 500 por el cargo de invasión a la propiedad privada y 150 por alteración al orden público en estado de ebriedad. A través de su cuenta de X, el rapero publicó a las 8: 45 am un mensaje con la frase: “jajaja”.

© Getty Images Travis Scott es el padre de los dos hijos de Kylie Jenner, Stormi y Aire

Hace un mes, Travis Scott se vio involucrado en un altercado en Cannes donde también participó Tyga, ex novio de Kylie Jenner. Luego de ese drama francés, el rapero se dejó ver en St Tropez disfrutando de unas vacaciones don sus dos hijos. Además de ser conocido en la escena mundial por su trabajo en el escenario, ganó popularidad durante los años en que fue pareja de Kylie Jenner con quien mantuvo una relación intermitente desde 2017 y con quien procreó a sus dos hijos: Stormi y Aire.