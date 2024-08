Carla Goyanes se despide de su padre con esta conmovedora carta

La repentina muerte de Carlos Goyanes a los 79 años tiene sumidos a sus familiares y amigos en una profunda tristeza. La mujer del empresario, Cari Lapique, y sus hijas, Caritina y Carla, está recibiendo un sinfín de muestras de apoyo que están siendo "un gran consuelo", tal y como ellas mismas han confesado. "Esperamos tener pronto fuerza para contestar a cada mensaje con el mismo cariño", ha escrito Carla en sus redes sociales.

La hija pequeña del matrimonio Goyanes-Lapique ha sacado fuerzas para hacer un vídeo homenaje a su padre con algunas de sus favoritos favoritas, desde las más tiernas imágenes de su infancia a la adolescencia con su hermana, sus celebraciones familiares... y un sinfín de momentos únicos que guardará para siempre en su corazón.

© carlugoyanes © carlugoyanes

Carla ha acompañado el vídeo con una conmovedora carta en la que se despide de su padre:

Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo, sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe. Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti. Ojalá pudieras ver lo bonito que ha sido toda la gente que se volcó para intentar ayudarte, toda la gente que desde el primer momento ha estado a nuestro lado consolándonos y a la vez conmocionados por haberte perdido tan de repente. Todos tienen buenos recuerdos de ti, de tus distintas etapas de la vida y disfruto escuchándoles. Todos coinciden en lo bueno que eras, lo auténtico, genial y transparente, lo divertido, especialmente la devoción que tenías por tu familia. Sin tonterías.

© carlugoyanes

© carlugoyanes

No solo nos han mostrado el cariño que nos tienen sino el que te tenían a ti. Me hace muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir aunque me duele no haber tenido tiempo de despedirme. Te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz. Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mi y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en Paz.



© carlugoyanes

Como era de esperar, Carla Goyanes ha recibido el cariño de muchos de sus seguidores y se pueden leer mensajes tan bonitos como el de Cristina Reyes: "Carla, ¡no te imaginas cuánto lo he sentido! Ahora tu padre os cuida desde el cielo"; Marta González: "Un fuerte abrazo, lo siento mucho"; María León: "Lo siento muchísimo. Qué duro es despedirse de uno de los grandes pilares de tu vida. Conecto con tu dolor y espero que puedas pasar por tu triste duelo con fuerza y la esperanza de saber que tu padre siempre estará vivo en tu corazón. Mucho ánimo. Estamos contigo"; Fiona Ferrer: "Mi Carla... nos ha impactado a todos. Sois una familia estupenda. Buena, amiga de sus amigos, cariñosa y real muy real. Ahora os cuidará desde el cielo. Beso enorme de corazón"; o Nerea Garmendia: "Qué bonito haber tenido un padre tan maravilloso. Él siempre estará en tí... ¡Mucha fuerza cariño!"; además de Paloma Cuevas, Marian Camino, Esmeralda Moya, Rocío Peralta, Mónica de Tomás...