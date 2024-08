Lolita Flores despide a Carlos Goyanes con una emotiva carta que ha conmovido a todos

La pérdida repentina del empresario Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique, quien este miércoles 7 de agosto fallecía a los 79 años en su casa de Marbella, ha supuesto un duro mazazo para su familia pero también para sus amigos y más allegados, quien aún no se pueden creer que se haya marchado para siempre.

© Getty Images

Entre aquellos que tuvieron el placer de compartir vivencias y andanzas junto a él se encontraba Lolita Flores, quien no solo estuvo presente en su boda con Cari aquel inolvidable 20 de septiembre de 1975 junto a su madre Lola Flores, sino porque lo conocía desde que era pequeña, pues antes de dedicarse al sector inmobiliario, Carlos, quien era hijo del cineasta Manuel J. Goyanes, hizo sus pinitos como productor musical.

© cariilapique

Completamente abatida por la pérdida de su amigo y tras no haber podido llegar a tiempo al malagueño tanatorio de San Pedro de Alcántara donde fue instalada su capilla ardiente, Lolita le ha dedicado una emotiva carta que ha conmocionado a todos haciendo un recorrido por los momentos más significativos que compartió con él.

"Me acuerdo de ti desde que tenía 7 años. He vivido a tu lado mi niñez, mi adolescencia, mis amores, mis matrimonios, mis alegrías y mis ausencias. Te voy a llevar en mi corazón toda mi vida, y siento una pena enorme, gigante, mi abrazo inmenso a tus hermanos, hermanas a tus hijas, y a ti Cari, no sé qué decirte, sé que tu dolor será tan grande como ese amor grande e infinito que le has tenido a Carlos toda tu vida os quiero" escribía la artista quien no se ha olvidado tampoco de mencionar al final ( con su nombre en las redes sociales) a sus dos hijas, Caritina y Carla Goyanes, quienes ayer eran fotografiadas completamente abatidas a su llegada al tanatorio.

© GTRES

Las reacciones en torno a las bonitas palabras de la artista no se han hecho esperar como por empleo la de su hermana Rosario quien respondía diciendo: "Ay Lolita, amor para toda la familia" o las de Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona quien escribía: "Todo el amor para y toda su familia preciosa". El bailaor Antonio Canales también ha sido otro de los que se ha sumado a este particular homenaje rendido por la mayor de las Flores diciendo: "Cari, te acompaño en estos momentos tan dolorosos. Y a Carla y a toda vuestra familia".

Fiona Ferrer, Bibiana Fernandez o Jacqueline de la Vega también han aprovechado el bonito mensaje de la artista para despedirse del empresario, cuyo vacío será muy difícil de llenar, especialmente para su mujer, Cari Lapique junto a la que el próximo año iba a celebrar sus bodas de oro.