Robyn, la hermana de Blake Lively que ha causado sensación en el estreno de su nueva película

Blake Lively causó furor en el estreno de su nueva película Romper el círculo (It Ends with Us) en Nueva York. La actriz y empresaria estadounidense, de 36 años, se convirtió en el centro de todas las miradas a su llegada al AMC Lincoln Square Theater y posó así de feliz acompañada de su numerosa familia.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Blake, que protagonizó un momentazo fashion al ponerse un vestido que llevó Britney Spears hace 20 años, estuvo acompañada de su marido, Ryan Reynolds, y también de su gran amigo Hugh Jackman, además de su madre Elaine Lively, sus sobrinos y sus dos hermanas. Y fue precisamente una de ellas la que consiguió llevarse toda la atención.

© Getty Images Blake Lively posando con su madre Elaine y sus hermanas Lori y Robyn

© Getty Images



© Getty Images

Nos referimos a Robyn Elaine Lively, de 52 años y que también es actriz y productora. La hermana de Blake acaparó todos los flashes con su espectacular melena pelirroja y un elegante vestido largo de color verde esmeralda que resaltaba su figura.

© Getty Images

© Getty Images

Robyn, que aparece también en Romper el círculo, acudió junto a su marido, el actor Bart Johnson, conocido por interpretar al entrenador Jack Bolton en High School Musical. Los actores, que llevan casados desde 1999, posaron con dos de sus tres hijos: Kate (19 años) y Wyatt Johnson (16). Tan solo faltó su primogénito, Bayle, de 21 años.

© Getty Images

Robyn tiene una extensa trayectoria profesional a sus espaldas. Debutó como actriz con solo seis años en la película Summer of my german soldier y desde entonces no dejó de trabajar. Ha participado en series de éxito como CSI: Nueva York, Expediente X, Punky Brewster, El Mentalista, The Good Doctor, Rockefeller Plaza y El coche fantástico, además de largometrajes como Wildcats, The Karate Kid Part III o Teen Witch. También formó parte de Twin Peaks, Saving Grace y, más recientemente, Cobra Kai.

© Getty Images

© Getty Images

© GTRES

© Getty Images

A lo largo de todos estos años hemos visto a Robyn apoyando a Blake en todos sus proyectos. Es una de sus mayores fans y se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido. Las hermanas siempre derrochan complicidad y cariño, protagonizando imágenes tan bonitas como estas.

© Getty Images

© Getty Images

Blake Lively está considerada un icono de moda y belleza, pero lo cierto es que Robyn tampoco se queda atrás en cuestión de estilo. Siempre elige looks muy elegantes y chic, aunque también hay ocasiones en las que arriesga un poco más, como en el reciente estreno de Deadpool & Wolverine. La actriz posó de lo más divertida ante las cámaras luciendo su original mono con corsé y unos guantes, además de unas sandalias de tiras con taconazo.



© Getty Images

© Getty Images

Los vestidos son sus favoritos. En su armario tiene todo tipo de cortes, estampados y tejidos. En cuanto a tonalidades, parece que prefiere el blanco y el negro para citas importantes, pero también de vez en cuando apuesta por colores vibrantes. En cuanto a su beauty look, su melena es, sin duda, su seña de identidad y siempre la lleva muy bonita y con ondas o su rizo natural.