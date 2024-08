El equipo de natación artística español ganó el bronce con un impresionante ejercicio a ritmo de Eminen

España sigue ampliando su medallero olímpico. El equipo de natación artística ganó el bronce con un ejercicio titulado One shot, one opportunity, en el que se mezclaban fragmentos de O Fortuna, de Carmina Burana, y Lose Yourself, de Eminem. Las nadadoras Txell Mas, Paula Ramírez, Blanca Toledano, Iris Tió, Alisa Ozhogina, Lilou Lluis, Txell Ferré y Marina García Polo ejecutaron las acrobacias con gran precisión y consiguieron 267,1200 puntos.

© Getty Images

© Getty Images

Bajo el liderazgo de la japonesa Mayuko Fujiki, estas ocho mujeres pusieron de nuevo la natación artística -antes sincronizada- en el podio olímpico. España no conseguía una medalla en esta disciplina desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

© Getty Images © Getty Images

Estados Unidos, liderada por la nadadora española Andrea Fuentes, a la que todos recordamos por haber salvado la vida a una compañera en el Mundial de Natación de Budapest de 2022, logró la medalla de plata. El oro fue para China, equipo al que entrena la exseleccionadora española Anna Tarrés.

© Getty Images

© Getty Images

Numerosos deportistas felicitaron a las nadadoras del equipo español por su triunfo. "¡BRONCE en natación artística! Me emociona el increíble desempeño de nuestro equipo. ¡Ha sido una actuación maravillosa! Felicidades a todas, os lleváis un recuerdo para toda la vida", publicó Pau Gasol, que siguió la exhibición junto a su mujer y su hija en el Centro Acuático de Saint-Dennis.

© Getty Images

© Getty Images

La Familia Real, a través de sus redes sociales, también felicitó a las deportistas por su hazaña. "¡El equipo de natación artística vuelve al podio olímpico colgándose la medalla de bronce! Habéis arriesgado con una exquisita técnica y una gran clase en cada ejercicio. Ha sido un placer ser testigos de vuestro arte en el agua. ¡Enhorabuena!".

© GTRES De izquierda a derecha: las nadadoras Alisa Ozhogina, Paula Ramírez e Iris Tió

Tras celebrar el bronce, las nadadoras compartieron su felicidad ante los micrófonos de Televisión Española. "Lo siento es que soy una persona muy sensible", declaró Paula Ramírez al borde de las lágrimas. "Es una de las mejores competiciones que hemos podido vivir", aseguró.



© GTRES

© Getty Images Arriba, las nadadoras Iris Tió y Alisa Ozhogina. Abajo, las nadadoras Marina García Polo y Lilou Lluis

Iris Tió, la actual líder de la natación sincronizada española, aseguró que estaban "muy contentas y satisfechas" con el resultado después de tantos años preparándose para este momento. Antes de poner rumbo a París, esta nadadora, nacida en Barcelona en 2022, concedió una entrevista a la revista ¡HOLA! junto a su compañera Alisa Ozhogina. "Si ganamos, el triunfo se lo dedicaremos a la familia, a los amigos, pero también al equipo y nuestras entrenadoras. Ellos son nuestra otra familia", dijo Iris. Alisa, por su parte, añadió entre risas: " ¡Y nuestras parejas, Iris! La gente que nos quiere entiende que tenemos una vida muy dura. A sabiendas de eso, intentan incluso cambiar sus planes y adaptar sus vidas para poder estar con nosotras en los momentos que tenemos libres".