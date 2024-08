Hablamos con Colate de su sorprendente amistad con Macarena Olona: ‘Nos estamos conociendo. Ha sido una alegría del verano’

Hace unos días, una información sorprendente llegaba a la redacción de ¡HOLA! Concretamente, nos aseguraban haber visto en Menorca a Colate Vallejo-Nágera en actitud cariñosa con Macarena Olona, la que fuera secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados. Por ello, hemos querido contrastar la información con el empresario, que nos ha explicado qué tipo de relación hay. "Hemos pasado un fin de semana en Menorca porque era el cumpleaños de un amigo en común. Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos… —hace una pequeña pausa— convivido", nos ha contado Colate, para luego añadir: "Nos hemos hecho buenos amigos, pero tampoco nos hemos visto de nuevo. Seguramente, nos volveremos a ver".

© JAIME DEL BOSQUE Sobre estas líneas, Colate, en una imagen de archivo

—¿Ha pasado algo, pero no os habéis vuelto a ver?

—Lo de que ha pasado algo lo has dicho tú. Hemos pasado un fin de semana juntos en Menorca y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja…

—Quieres decir que no habéis hecho nada malo.

—Exacto. Más o menos, es lo que quiero decir. Y no sé qué más decir… (Ríe).

—¿Qué te parece Macarena ?

—Me parece una mujer inteligentísima. Muy guapa y muy simpática.

© @colatenicolas Sobre estas líneas, con Macarena Olona, en Menorca, hace dos semanas

"Nos volveremos a ver"

—¿Puede pasar algo entre vosotros o el tiempo dirá?

—(Ríe). No sé… Estoy un poco descolocado con esta llamada. Pero no hay nada que ocultar. Incluso he publicado una foto en la que salimos apoyando a un amigo que se va a presentar a las elecciones del Campeonato de la Federación de Hípica. Ella también puso una foto en sus «stories». Los dos estamos en contacto. Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro. Pero ella tiene una vida muy ajetreada, como yo. Si tuviéramos una vida más tranquila, igual nos hubiéramos visto de nuevo. Pero sé que nos volveremos a ver. No sé cuándo, pero estamos en contacto.

—¿Digamos que ha sido una sorpresa grata o una alegría del verano?

—La verdad es que es una gran definición. Por muchas razones.

—¿Sorpresa o alegría?

—No sé cómo llamarlo. Tampoco ha sido una sorpresa, porque ya estábamos en contacto.

—Entonces, ha sido una alegría del verano.

—Una alegría del verano (ríe).