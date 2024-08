Gabby Thomas, la neurobióloga que ha conseguido su segunda medalla olímpica en atletismo

Gabby Thomas ya es campeona olímpica: consiguió el oro adelantando a Julien Alfred, la ganadora de los 100 metros. No es su primera medalla en unos Juegos, ya que en Tokio 2020 logró el bronce en la misma prueba. Compagina ser atleta profesional con sus estudios en neurobiología y otras ciencias de la salud.

© Getty Images

Gabby cruzó la línea de meta con una brillante sonrisa en la cara y una implacable marca de 21.83 en la disciplina de atletismo de 200 metros. Ante 80.000 espectadores en el Stade de France, la velocista estadounidense sobrepasó a Julien Alfred (la campeona de los 100 metros), quien quedó en un segundo puesto con una marca de 22.08. El bronce fue para Brittany Brown, la compañera de Gabby Thomas, con una marca de 22.20.

Cuando le preguntaron a Gabby después de la carrera, la atleta de 27 años no cabía en sí misma de su emoción, asegurando que, a pesar de haber imaginado ese momento en varias ocasiones, "no esperaba sentir lo que sentí cuando crucé esa línea".

© Getty Images

En sus primeros Juegos Olímpicos también consiguió una posición en el podio. Se clasificó para la competición con una impresionante marca de 21.61, y estos segundos son el tercer tiempo más rápido en toda la historia de los 200 metros planos. Durante las pruebas no defraudó, puesto que en su debut en los 200 metros consiguió alzarse con el bronce y en los relevos 4x100 metros el equipo de Estados Unidos (donde ella competía) logró la plata.

También es un 'oro' en sus estudios

Ha contado en varias ocasiones que empezó en el atletismo a los once años, cuando veía a Allyson Felix destacando en esta disciplina. En el deporte no es en lo único que brilla: Gabby Thomas se ha graduado en la Universidad de Harvard de los estudios de Neurobiología y Salud Global. A pesar de su exigente carrera nunca abandonó su pasión, y durante sus años universitarios fue atleta de Harvard. En esta época impuso récords tanto en su Universidad como en las competiciones contra el resto de las Ivy League (las universidades más solicitadas de Estados Unidos) en las categorías de 100 y 200 metros al aire libre y en los 6o metros bajo techo. En su cuarto año de carrera firmó un contrato con New Balance, por lo que tuvo que dejar de competir para Harvard.

Actualmente forma parte de la Universidad de Texas, ya que está especializándose en un máster de Epidemiología que ofrece dicho centro.