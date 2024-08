El fiestón de cumpleaños de Gianluca Vacchi bailando en la playa junto a su mujer y su hija

"Feliz vida, amor mío. Qué placer poder presenciar todo lo que eres y en lo que te conviertes cada día. Te admiro. Admiro tu voluntad, tu disciplina, tu capacidad de ser multifacético y camaleónico. Pero la faceta que más admiro de ti es el hombre que eres en tu hogar. Estoy orgullosa de ti y no pude escoger un mejor compañero de vida". Con estas emocionantes palabras ha felicitado Sharon Fonseca a Gianluca Vacchi por su 57 cumpleaños. Una fecha señalada que no podía quedar sin celebrar: el magnate italiano organizó una divertidísima fiesta en la playa en la que todos acudieron vestidos de blanco, estilo ibicenco. No faltó la tarta, con las velas que sopló junto a su hija Blu Jerusalema, así como la música. De hecho, el propio Gianluca acabó ejerciendo como DJ, mientras todos bailaban a su alrededor animadísimos.