Cressida Bonas, ex del príncipe Harry, se despide de su hermana en un conmovedor texto

Está siendo un verano muy difícil para Cressida Bonas. La que fuera pareja del príncipe Harry entre 2012 y 2014 ha perdido su hermana Pandora Cooper-Key, que tenía 51 años y padecía un tumor en el lado izquierdo del cráneo que le diagnosticaron hace menos de un año y no tenía operación posible. Dos semanas después de este duro varapalo, la actriz y modelo ha sacado fuerzas para rendirle un conmovedor homenaje. Ha abierto su álbum personal junto a un mensaje dedicado a la que seguirá siendo para siempre una de las personas más importantes de su vida.

© cressida_bonas_

En las que son sus primeras palabras tras decir adiós a su hermana por parte de madre, Cressida ha prometido tenerla siempre presente a través de pequeños detalles. Además, a través de su mensaje ha mostrado rasgos desconocidos de la personalidad y los gustos de Pandora y también ha dado detalles de lo mucho que se divertían juntas. "Te buscaré en los mercados por donde caminamos cogidos del brazo. Entre los árboles centenarios, hablaré y les preguntaré dónde estás. Te encontraré en la expresión de un pekinés, en los tarros de miel, en los bonitos sombreros y en los ojos de tus dos hijos. Te oiré decir cosas como: 'Estoy feliz como una garrapata' y "'Creo que estás loca como una cabra'. Buscaré tu humor, incluso en los días más oscuros", ha comenzado a decir.

© cressida_bonas_

"Cuando necesite valor, te llamaré, esperando que vengas. Te buscaré en las montañas que escalaste y esquiaste sin miedo. Cuando el sol del atardecer bese el océano, seguro que allí te veré. Te encontraré en los colores de la vida y en los momentos de travesura. Te buscaré en las estrellas y dondequiera que haya baile. Subiré el volumen de la música y bailaré más que nunca. Te buscaré en mis sueños, donde me dirás: 'Hola pequeña', y me contarás dónde has estado", ha continuado diciendo Cressida, que tiene por delante la difícil tarea de recomponerse de este duro golpe y acostumbrarse a vivir con la ausencia de Pandora, que er ceramista y diseñadora de accesorios.

Cressida, a la que el duque de Sussex nombra en su autobiografía y cuyo nombre también tuvo un gran protagonismo en su juicio contra los tabloides británicos, ha revelado la frase que su hermana dijo en sus últimos días de vida, unas palabras que reflejan el gran sentido del humor que la acompañó hasta el final: "Un día, recordaré qué dijiste en uno de tus últimos días: No sé por qué tanto alboroto, no voy a ninguna parte... Y me daré cuenta de que nunca tuve que buscarte. Estabas aquí a mi lado todo el tiempo, porque, mi querida hermana, mi corazón está atado al tuyo para siempre".

© cressida_bonas_

Sus problemas de salud y la fuerza de su incondicional familia

A Pandora le diagnosticaron un tumor cerebral a finales de 2023, cuando comenzó a someterse a sesiones de inmunoterapia con la esperanza de curarse. No era la primera vez que se enfrentaba a una enfermedad de este tipo. En el año 2000, con 36 años, se le detectó la enfermedad de Paget, un tipo de cáncer de mama poco común por el que se sometió a una doble mastectomía.Una década después dio a luz a su primer bebé y al mes siguiente le detectaron un sarcoma en el ojo izquierdo y en la zona de los senos nasales. Con el paso del tiempo tuvo un tumor en la mejilla y otro más en la parte posterior de la nariz.



Cressida Bonas y Pandora siempre tuvieron un vínculo muy estrecho y esa buena relación se extiende a sus otros tres hermanos maternos (Lady Mary-Gaye Curzon tuvo cinco hijos durante sus cuatro matrimonios). "Haríamos cualquier cosa el uno por el otro. Nos gastamos muchas bromas, pero nos queremos de verdad". decía. Además, durante sus problemas de salud encontró en su entorno un apoyo incondicional. "Mi familia me ha apoyado mucho. Somos como rocas unos para otros. Me sentiría perdida sin ellos", decía la ceramista, que es madre de dos hijos.