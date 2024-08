John Legend y Chrissy Teigen hablan de la enfermedad crónica que acaban de diagnosticarle a su hijo

En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París estuvieron presentes John Legend y Chrissy Teigen con sus dos hijos mayores, Luna Simone (8) y Miles Theodore (6), junto a los que posaron muy sonrientes en la plaza de Trocadero, con la emblemática Torre Eiffel como telón de fondo. Sus gestos de felicidad en ese momento no dejaron entrever la preocupación que llevaban unos días viviendo porque el pequeño acababa de ser diagnosticado con un problema de salud que le acompañará para siempre.

© Getty Images

Miles, el segundo de los cuatro hijos que tienen el cantante y la actriz, padece diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que suele comenzar durante la infancia. Su diagnóstico llegó de forma inesperada durante un ingreso hospitalario que nada tenía que ver. "Hace un par de semanas, Miles estuvo enfermo, en el hospital, con un terrible caso de shigella, una infección intestinal causada por bacterias en la comida o el agua. Muchos de sus amigos también estaban enfermos, ya que todos fueron al mismo campamento", ha comenzado a relatar John Legend sobre cómo empezó todo.

"Los médicos sospechaban que había algo más en sus análisis de sangre. Después de más pruebas, nos enteramos de que está en el "período de luna de miel" de una vida con diabetes tipo 1. En ese momento aprendí que así es como muchos niños pequeños acaban siendo diagnosticados, yendo al hospital por algo completamente distinto", ha continuado contando el intérprete de All of me, que apuesta, al igual que su mujer, por normalizar la nueva situación que viven ya que se trata de la tercera dolencia crónica más común en la infancia, de hecho afecta a más de un millón y medio de menores en todo el mundo.

Nada más conocer el diagnóstico, Miles ha iniciado el tratamiento necesario para permitirle seguir adelante con sus rutinas y ha comenzado una nueva etapa en la que necesitará un control y seguimiento exhaustivo : "Anoche le pusimos su primera inyección de insulina y ¡allá vamos! Un mundo nuevo y diferente para nosotros y ciertamente estamos aprendiendo mucho sobre la marcha". El matrimonio ha agradecido todos los mensajes de apoyo y han explicado que a su hijo le ayuda mucho saber que "no está solo" y que otras personas atraviesan la misma situación.

El matrimonio, que se casó el 14 de septiembre de 2013 en el Lago Como y renovó sus votos una década después en una espectacular villa de este mismo enclave italiano, ha compartido el diagnóstico de su hijo después de los comentarios que comenzaron a recibir en una foto de Miles. Durante una de las competiciones de la gimnasta Simone Biles en los JJOO de París, el niño aparecía con un parche para diabéticos y ese detalle no pasó desapercibido. "Miles tenía el brazo levantado y muchísimos de vosotros le dedicasteis las palabras más bonitas e increíbles que jamás he visto en esta plataforma.Os fijasteis en su monitor de diabetes de tipo 1 y le disteis mucho amor y ánimo", ha dicho la autora del libro infantil Year One with Type On.

© GTRES

Conmovida por tantas muestras de cariño, la presentadora televisiva y modelo se ha mostrado optimista al decir que "las cosas podrían ser mucho peor", pero también ha confesado sentir una gran preocupación por el diagnóstico de su hijo. "Hay padres de todo el mundo están pasando por cosas indescriptibles que yo nunca podría imaginar. Me lo digo cada vez que recibimos una alerta roja en nuestros teléfonos", ha explicado sobre cómo están pendientes 24 horas al día de los niveles de azúcar de Miles. "Tenemos la suerte de contar con mucha ayuda y con un especialista maravilloso, amable y de gran corazón", ha añadido.

© chrissyteigen

En este nuevo desafío, John y Chrissy se muestran tan unidos como siempre y han hecho partícipes a toda la familia de esta situación. Cabe recordar que Miles tiene una hermana mayor llamada Luna Simone y dos hermanos pequeños, Esti y Wren, ambos de un año. El pequeño de la casa vino al mundo por gestación subrogada ya que en 2020, tras perder al bebé que esperaban, pensaron que no serían capaces de pasar por otro proceso. Sin embargo, tras someterse a un tratamiento de fertilidad, sí logró quedarse embarazada de la que hoy es su tercera hija y a la vez su cuarto hijo, que nació siete meses más tarde, ya estaba en camino. Una felicidad por partida doble que ha permitido a la pareja cumplir su sueño.