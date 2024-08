Carmen Balfagón desmiente que Daniel Sancho plastificara previamente la habitación donde murió Edwin Arrieta

Daniel Sancho conocerá su futuro más inmediato el próximo 29 de agosto. Mientras tanto, permanece en la prisión tailandesa de Samui totalmente aislado de lo que ocurre en el exterior. Según ha contado Carmen Balfagón, portavoz de la familia, en el programa Juntos, de Telemadrid, el cocinero, de 30 años, "no tiene televisión ni redes sociales" en la cárcel. Tan solo tiene permitidas tres videollamadas al mes con su padre, el actor Rodolfo Sancho, y Balfagón no cree que Rodolfo le traslade al joven todas las publicaciones que aparecen sobre el caso, como una en la que se dice que Daniel habría plastificado previamente la habitación del hotel en la que murió Edwin Arrieta para no dejar rastro del crimen. "No sé si reír o llorar", ha exclamado Balfagón al respecto.

© Europa Press

"Yo fui a Tailandia y en las primeras sesiones del juicio no estuve, el que estuvo es Rodolfo, y esto no ha salido para nada por parte de la policía", ha asegurado. "No aparece nada del papel film en todo el sumario y en todos los informes policiales, solamente la imputación de que se compró el film para envolver las piezas del cadáver, pero luego se ha demostrado que se envolvió solo una. En la lista de compra de Daniel del 2 de agosto de 2023 aparecen dos rollos de papel film de los que tenemos todos en la cocina, de 50 centímetros de ancho. ¿Cuántos rollos se necesitan para tapar paredes, suelo y mobiliario?", ha añadido.

Asimismo, ha negado que exista una declaración de Daniel en la que confiese que plastificó la habitación y se pregunta por qué están saliendo este tipo de noticias a escasos días de la sentencia. "¿A qué viene esto? Nosotros estamos confiados en la justicia tailandesa".

© Getty Images

Balfagón, licenciada en Derecho y Criminología, ha comentado que la defensa de Sancho ha elaborado siete informes sobre el caso, que se han presentado en la corte tailandesa, y que es probable que se den a conocer tras el veredicto. "Se han dicho tantas barbaridades… es imposible tapar los rumores… cuando tratas de explicar uno te aparece otro como esta barbaridad. Es que eso no salió en el juicio. Él no tiene que demostrar su inocencia sino que tienen que demostrar su culpabilidad. Y la premeditación es imposible demostrarla", ha señalado.

Por último, Balfagón ha salido en defensa de Rodolfo tras sus recientes y polémicas declaraciones. El actor, al explicar cómo afrontaba esta situación, dijo: "Lo que no te mata te hace más fuerte", y fue duramente criticado. "Tenemos que tener la calma, nos jugamos mucho. Pero Rodolfo, además de un gran actor y una bellísima persona, es el padre de la persona que está en Samui enfrentándose a un cargo muy grave", ha dicho.