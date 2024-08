El precioso gesto de la contrincante de Carolina Marin al recoger su medalla

A punto de entrar a la final de bádminton femenino en los Juegos Olímpicos, Carolina Marín sufrió una lesión en la rodilla cuando iba liderando el partido contra He Bing Jiao, la atleta de la delegación china. Un día después, mientras la jugadora onubense volvía a casa para someterse a pruebas diagnósticas, su contrincante se ha acordado de ella durante la entrega de medallas con un bonito gesto que ha enamorado a todos los seguidores de París 2024.

© Getty Images

Durante la ceremonia de entrega de medallas de bádminton femenino de los Juegos Olímpicos, He Bing Jao ha mantenido a la vista un pin del Comité Olímpico Español en honor a Carolina Marin. Sujeto en su mano derecha, no lo ha soltado en todo el acto, mientras que en la izquierda sujetaba uno de los obsequios que reciben los ganadores y llevaba colgada la plata. Ha demostrado así los verdaderos valores del deporte.

Desde el Consejo Superior de Deportes de España y por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la plata de estos Juegos Olímpicos ha sido alabada por su "puro espíritu deportivo, puro espíritu olímpico". La deportista asiática no ha podido alzarse con el oro al perder contra la surcoreana An Se Young.

Carolina Marín de vuelta en España

Este lunes por la mañana, Carolina Marín ha aterrizado junto a su equipo de trabajo en el aeropuerto de Madrid. En Barajas, la volantista española ha compartido su agradecimiento con todo el mundo, desde compañeros a seguidores que la esperaban entre vítores y gritos de ánimo. Ha confesado que se siente "destrozada" y ha explicado ante las cámaras que no tiene palabras para lo sucedido. "Me voy directa al hospital a que me hagan las pruebas y a ver qué sale", alegando que una vez allí decidirán su próxima acción.

© @juegosolimpicos

Su último partido en París

El domingo 4 de agosto España vivió una amarga jornada olímpica, concretamente durante el partido de bádminton disputado entre Carolina Marín y He Bing Jiao. La onubense iba ganando la semifinal (21-14 y 10-8) cuando por un mal gesto cayó adolorida al suelo. Trató de seguir jugando después de colocarse una rodillera, pero su pierna falló de nuevo y se vio obligada a retirarse quejumbrosa y entre lágrimas.

Tras su derrota, Carolina le brindó apoyo a su contrincante, quien jugaría la final de bádminton. He Bing Jiao se abrió con los periodistas, contando entre lágrimas el gran gesto que tuvo la española con ella: "Carolina me animó después, diciéndome que jugara bien en la final". Además, mostró su admiración por la campeona de los Juegos de Río de Janeiro 2016: "Carolina Marín es una jugadora de leyenda", añadiendo que ella "siempre he aprendido jugando contra ella, tanto en las victorias como en las derrotas".