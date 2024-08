El accidente mortal que obligó a Kiko Rivera a cancelar su actuación de inmediato

Kiko Rivera ha lamentado el accidente mortal ocurrido el pasado viernes sábado en las fiestas de Matamá, Vigo, cuando un hombre, de 36 años, perdió la vida en una atracción de la feria. En el momento del terrible suceso, el DJ se encontraba pinchando y decidió poner fin a su actuación por respecto a la víctima y a su familia.

© Europa Press

"No habrá vídeo de la actuación en Vigo", ha comenzado diciendo a sus seguidores. Después, ha explicado los hechos. "Hubo un fallo en una de las atracciones y cayó al suelo con una familia: padre, madre e hija. El padre quedó atrapado y recibió un fuerte golpe en la cabeza que acabó con su vida. Su pareja y su hija están vivas". Por último, el sevillano ha contado cómo reaccionó tras conocer la tragedia. "Todo esto mientras yo estaba realizando mi show. Evidentemente, nada más enterarme, corte el evento un poco en shock después de la noticia. Desde aquí, mandarle mi más sentido pésame a los familiares y afectados. Que descanse en paz", ha finalizado junto a varias fotos del accidente.

La publicación de Kiko ha conmovido a sus seguidores. "¡Qué pena, Dios mío! Mi más sentido pésame a toda la familia", ha escrito Irene Rosales, mujer del DJ. Anabel Pantoja, por su parte, ha exclamado: "No me lo puedo creer".

Tras esta tragedia, el sevillano continuó con su gira en el municipio valenciano de Vall de Uxó y pudo reencontrarse con sus tres hijos, Fran, nacido durante su relación con Jessica Bueno, y las pequeñas Ana y Carlota, nacidas durante su matrimonio con Irene. "Felicidad al máximo nivel", publicó junto a este selfie.

© riverakiko

El DJ, de 40 años, vive por y para su música, sin olvidarse de lo que más quiere: su mujer y sus tres hijos. "Considero que estoy en el mejor momento, no solo por mí sino por la gente que me rodea. Mi mujer es mi salvadora, es la persona a la que más quiero en el mundo junto con mis hijos", dijo recientemente a Europa Press. Además, se emocionó al hablar de sus retoños. "Francisco es muy bueno, esperemos que no sea como su padre cuando era joven, y mis niñas son especiales, son con las que convivo día a día".