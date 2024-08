Rodri, más 'on fire' que nunca en Ibiza tras ganar la Eurocopa: no te lo pierdas cantando con Vivian

Tras su épica victoria en la Eurocopa, los jugadores de la Selección Española de fútbol siguen disfrutando de unas merecidas vacaciones. Nico Williams y Lamine Yamal han pasado unos divertidos días en Marbella. Ahora es el turno de Rodri Hernández y Dani Vivian. Antes de regresar al Manchester City, el centrocampista ha decidido disfrutar de unos días de diversión en Ibiza con su compañero de vestuario en 'La Roja'. El segundo capitán de la Selección Española, que suele ser reservado en todo lo referido a su vida privada, se lo ha pasado en grande en esta fiesta donde ha dejado ver su faceta más relajada y divertida. El tema que ha marcado su temporada es Freed from Desire, una canción que ha sido rebautizada por los jugadores como ‘Rodri Is on Fire’. Este éxito se ha convertido en el símbolo de sus celebraciones y, como era de esperar, también fue el gran protagonista de su escapada ibicenca. ¡No te pierdas el vídeo de la noche en que el deportista hizo que todos bailaran al ritmo de su himno!