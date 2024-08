Una impresionante Jessica Goicoechea disfruta del verano en Ibiza tras romper con Marc Bartra

Jessica Goicoechea está disfrutando del verano en Ibiza tras romper con Marc Bartra. La influencer y el futbolista del Betis han tomado caminos separados después de dos años juntos. Pese a ello, la empresaria no ha perdido la sonrisa. En estas imágenes la vemos de lo más relajada a bordo de un yate con varios amigos.

Jessica presumió en alta mar de abdominales con un bikini muy sexy de la colección Goi x Playboy de su propia firma de trajes de baño. La catalana, de 27 años, combinó un top multicolor con una braguita negra y no podía estar más sexy. Ambas prendas están disponibles en su página web por 110 euros (65 euros la parte de arriba y 45 la de abajo).

Una figura así no es fruto de la nada, detrás se esconde una cuidada dieta, buenos hábitos y cómo no, ejercicio. La influencer compagina rutinas de cardio con otras disciplinas como el boxeo o el barre con las que quema grasas y fortalece la musculatura. Jessica, que antes de salir con Bartra fue novia del actor Arón Piper, es muy constante con sus rutinas y aunque esté de viaje siempre encuentra un gimnasio para seguir tonificando su escultural cuerpo.

Tras pasar un rato conversando en la cubierta del barco, Jessica y sus amigos se bañaron en el Mediterráneo y se lo pasaron en grande jugando con una tabla de paddle surf.

Días después de su escapada a Ibiza, la influencer puso rumbo a la costa italiana para asistir al esperado desfile de Marciano by Guess, que contó con Cecilia Roríguez y Elisabett Gregoraci como modelos destacadas. Jessica, espectacular con un total look en denim con top de escote palabra de honor y minifalda, coincidió en el evento con Valentina Ferragni, que estaba muy guapa con un vestido rojo de corte cruzado y estampado en color blanco de inspiración floral.

Jessica no se ha pronunciado sobre su reciente ruptura. Según adelantó el periodista Abel Planelles, la ruptura de Jessica y Bartra habría sido amistosa. De hecho, no se han dejado de seguir en redes sociales y quien sabe si estarían dispuestos a darse una segunda oportunidad.

La influencer aseguró a principios de año en el podcast La Futura que estaba muy enamorada del futbolista y que no descartaba ser madre junto a él. "Dentro de diez años me gustaría estar con mucha paz mental, con amor, salud y puestos a pedir... con dinero. También con algún hijo, sí, como mucho uno, pero para eso me queda muchísimo, necesito hacer muchas cosas con mi vida antes de tener un bebé", confesó. El jugador, por su parte, nunca ocultó que estaba loco por ella. "Tan auténtica, con tanta personalidad, muy clara con tus ideas y valores, madura, valiente, inteligente, tan segura de ti misma… eres un ORGULLO de mujer. Te quiero", le dijo públicamente.