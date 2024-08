Naia, hija de Laura Sánchez y Aitor Ocio, cumple 18 años este jueves y su padre ha querido felicitarla públicamente. "Porque siempre fuiste, eres y serás el centro de mi vida. Felices 18, vikinga", ha escrito junto a un vídeo que recorre todos los momentos que han vivido juntos. La secuencia comienza con una imagen de Naia recién nacida y termina con un de sus recientes vacaciones a Ibiza. En todas ellas se observa la gran complicidad que existe entre padre e hija.

Naia vino al mundo el 1 de agosto de 2006 en Sevilla y su llegada pilló por sorpresa al futbolista, que entonces jugaba en el Sevilla Fútbol Club. Justo cuando iba de camino al aeropuerto con el resto de la plantilla, le dijeron que la modelo se había puesto de parto y se marchó corriendo al hospital.

Según contó Laura en una entrevista concedida a ¡HOLA!, la pequeña era "el vivo retrato de su padre" y no se equivocaba. Naia guarda un gran parecido físico con el deportista vasco y ha heredado su pasión por el fútbol.

Además, la modelo dijo que Aitor estaba como loco con la pequeña. "Sabe cambiar pañales, preparar biberones y dárselos, levantarse cuando la niña se despierta por la noche... todo. Y cuando me voy de viaje, es él quien se queda con ella. Se las apaña muy bien para cuidarla. Lo que pasa es que cuando yo no estoy, duermen juntos: no la deja en la cuna. Me da la impresión de que va a ser un padre un poco consentidor", declaró.

La pareja puso punto y final a su relación cuando Naia tenía dos años y medio. Tras la ruptura, comenzó una larga y agria batalla judicial por la custodio de la niña que se prolongó durante una década. Afortunadamente, todo eso quedó atrás por el bien de su hija. De hecho, el pasado mes de junio pudimos verles juntos y felices en la graduación de la joven.

Naia está celebrando su mayoría de edad al otro lado del charco junto a su padre. La joven se encuentra en Estados Unidos, donde muy pronto comenzará una de las etapas más ilusionantes de su vida como alumna de la Universidad de Connecticut, fundada en 1881. En este centro público no solo estudiará sino que podrá seguir jugando al fútbol como delantera.