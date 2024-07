Carla Pereyra, pura ternura con sus hijas y gran complicidad con su nueva 'nuera', la modelo argentina Eva Bargiela

Carla Pereyra y Diego Pablo Simeone están disfrutando del verano en Ibiza, donde poseen una espectacular mansión frente al puerto de Marina Botafoc, uno de los más importantes del Mediterráneo. Juntos desde hace una década y tras celebrar el pasado 14 de junio su quinto aniversario de boda, la modelo, de 36 años, y el entrenador del Atlético de Madrid, de 54, se encuentran en la isla balear con sus dos hijas, Francesca, que cumplirá ocho años en septiembre, y Valentina, de cinco.

© carla.pereyra15

Uno de los planes preferidos de la familia es salir a navegar y bañarse en alta mar. En estas imágenes vemos a Carla con una de sus niñas. La argentina estuvo muy pendiente de la pequeña mientras nadaba y cuando salió del agua ya tenía preparada la toalla para secarla.

© Gtresonline

Feliz en su papel de mamá, Carla contó hace un tiempo en la revista ¡HOLA! que Francesca y Valentina habían llenado su vida de alegría. "A veces me encuentro riéndome con ellas tanto que me parece un sueño todo lo que vivimos y me paro un instante solo a dar gracias a Dios".

Te recomendamos

© Gtresonline

La empresaria y embajadora de la Fundación Atlético de Madrid también vive un momento de gran felicidad al lado de Simeone, que sigue recuperándose de su reciente operación de la rodilla izquierda. "Diego siempre mantiene una calma envidiable. Es una persona muy equilibrada y eso hace que vivir con él sea muy fácil", dijo Carla en ¡HOLA! al hacer balance de su historia de amor.

© carla.pereyra15

Junto a ellos se encuentran Gianluca Simeone, uno de los tres hijos que el entrenador del Atlético de Madrid tuvo con su primera mujer, Carolina Baldini, y la pareja de este, la modelo argentina Eva Bargiela.

© carla.pereyra15

© simeone

A juzgar por las imágenes, todos disfrutaron de un gran día en alta mar mientras Gianluca y Eva practicaban paddle surf.

© evabargiela

© evabargiela

Antes de enamorarse de Gianluca, que acaba de fichar por el Rayo Majadahonda, Eva estuvo casada con el político argentino Facundo Moyano. Desde hace meses forma parte del clan Simeone y se lleva de maravilla con su familia política.

© giansimeone

De hecho, el pasado 23 de julio celebraron el 26 cumpleaños de Gianluca en la espectacular casa que el Cholo y Carla poseen en La Finca, una urbanización de lujo situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.