Eva González aparece caminando con una muleta, ¿qué le ha pasado?

Karol G está causando furor a su paso por Madrid. Durante este fin de semana, la intérprete de Mañana será bonito ha dado dos de los cuatro conciertos que tiene previstos en el Estadio Santiago Bernabéu (este lunes dará otro y mañana martes será el último) y muchos rostros conocidos han podido disfrutar de su espectacular show. Es el caso de Sebastián Yatra y Aitana, David Bisbal y Rosanna Zanetti, Laura M. Flores, Sandra Garal, Violeta o Natalia Osona, y también Eva González.

La popular presentadora no quiso perderse el conciertazo de Karol G y estuvo cantando y bailando como una fan más. Eva estuvo acompañada de varios amigos con los que disfrutó muchísimo, tal y como puede verse en las imágenes que ella misma ha compartido en sus redes.

También se vistió para la ocasión, con un conjunto de lentejuelas plateado formado por top de tirantes y pantalones largos, e incluso un sombrero de color rosa con flecos que llevaban muchas fans incondicionales de la artista colombiana. "Lo de anoche con @karolg #bichotaseason", escribió la modelo.

La lesión de Eva González

Eso sí, cuando terminó el concierto provocó una enorme expectación a su salida del estadio, y es que la presentadora del programa de televisión La Voz iba caminando con una muleta. Al verla todos se preguntaron qué es lo que le había pasado. "Me he partido unos dedos del pie", dijo a Europa Press asegurando que "gracias a Dios" no era nada grave.

Eva confesó que lo estaba llevando de la mejor forma posible. "Bueno, como puedo... En verano un poco mal, pero bueno, ahí vamos", contó sin perder la sonrisa. La que fuera ganadora del título de Miss España en el año 2003 se fue caminando por la calle no solo con la muleta sino que también necesitó la ayuda de sus amigos para poder andar.

Así va a pasar el verano

Aunque tendrá que adaptar sus planes a su lesión, Eva está dispuesta a disfrutar el verano al máximo. La presentadora va a pasar estos meses "trabajando y descansando", y es que aunque tiene algunos compromisos profesionales no hay duda de que aprovechará sus días libres para escaparse junto a su hijo Cayetano, de seis años, a alguno de sus paraísos favoritos donde la veremos disfrutando con su familia y amigos.

Hace unos días ya la vimos disfrutando de un plan con su niño que incluyó trabajo pero también diversión. El pequeño Cayetano fue con ella a las grabaciones de La Voz Kids y después pasearon por El Retiro. "Hay alguien por aquí que se ha tomado un descansito", escribió Eva en sus redes.