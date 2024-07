300 sentadillas, 100 dominadas… El espectacular entrenamiento de Kalina de Bulgaria para tener un 'cuerpo de acero'

Kalina de Bulgaria es una princesa con un 'cuerpo de acero'. El deporte ha sido siempre una de sus grandes pasiones, y, aunque lleva más de dos largas décadas entrenando, fue el pasado mes de mayo cuando la imagen de sus tonificados brazos se hizo viral. La princesa asistió, junto a su familia, a la ceremonia fúnebre con la que su padre, el rey Simeón, rindió honores a su abuelo el Zar Fernando I, en la repatriación de sus restos al palacio de Vrana (Bulgaria), celebrada en Coburgo, Alemania. Y no esperaba, en absoluto, la sensación que causó después: "Sólo me puse un vestido sin mangas. En el siglo XXI, no debería llamar la atención la forma física de una mujer", reconoce a ¡HOLA!

Ahora, Kalina nos desvela todos los secretos de su espectacular físico.

Lunes y jueves, sección media (4 serie de 12) Martes y viernes, sección media (4 series de 12) Abodminales Abdominales Pierna Pectoral Dorsal - 70 kg. (jalón de espalda) Hombro - 30 kg. (15 en cada mano) con mancuernas Tríceps Bíceps - curl de bíceps con 20 kg. Glúteo Glúteo

A esto suma, también:

Paseos por la montaña de hasta 4 horas

de hasta 4 horas Running: "dos veces por semana corro 30 minutos"

"dos veces por semana corro 30 minutos" Esqu í (nieve y acuático)

í (nieve y acuático) Kitesurf

Equitación

Dieta sana: come variado y en cantidades equilibradas. No abusa del azúcar ni de la sal y no bebe alcohol

Junto a su marido, el explorador Kitín Muñoz, y su hijo, el pequeño Simeón, ha formado una familia ‘trotamundos’. Aventureros por naturaleza, viajan mucho, por lo que no siempre encuentra un gimnasio o espacio que disponga de máquinas para realizar algunos entrenamientos.

Pero no tener ciertos medios a su alcance, no supone ningún problema para ella, y nos revela que hace nada menos que 300 abdominales, 300 sentadillas, 300 flexiones en el suelo y 100 dominadas en barra. Porque "la clave, como casi todo en la vida, es la constancia".