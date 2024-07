Kalina de Bulgaria causa sensación con su cuerpo de acero y nos revela el secreto de su increíble forma física

Kalina lleva entrenando dos largas décadas, pero no ha sido hasta ahora cuando su impactante forma física ha llamado poderosamente la atención, copando titulares en medio mundo.

La princesa acudió con su familia a la ceremonia fúnebre con la que el Rey Simeón rindió honores a su abuelo el Zar Fernando I, en su repatriación a Bulgaria, al palacio de Vrana, 76 años después de su muerte, en Coburgo, Alemania. Y, en cuestión de horas, su imagen se hizo viral. Era el 29 de mayo, pero, entrando en julio, descubrimos que sus brazos de acero siguen causando sensación y que su rutina de ejercicio también despierta mucho interés. De ello, del secreto que hay detrás de su increíble cambio físico, nos habla la princesa atleta en este reportaje.

© Mariano Arias Kalina en el bosque de Vitosha, cámara en mano, con su bici y su perro pastor, 'Karakachan', hijo de un campeón búlgaro. Vive cerca del palacio de Vrana, residencia oficial de su padre, el Rey Simeón, y lleva casada 22 años con Kitín Muñoz, quien es embajador de Marca Ejército y prepara una nueva expedición.

"No me lo esperaba. Solo me puse un vestido sin mangas. En el siglo XXI, no debería llamar la atención la forma física de una mujer. Y quisiera animar a todas a seguir los beneficios del entrenamiento con cargas pesadas y de la vida saludable", nos dice. Y añade: "Puede que nos haga pensar en los culturistas que buscan tener bíceps y pectorales musculosos, pero es ya una idea anticuada. Expertos como Brad Schoenfeld, profesor asistente de Ciencias del Ejercicio en el Lehman College, de Nueva York, opinan que el entrenamiento de resistencia es el mejor para la salud y el bienestar general durante toda la vida".

Vivir en un bosque

Kalina vive con su marido, Kitín, y su hijo, el príncipe Simeón, a diez kilómetros de Sofía, la capital, frente a una montaña verde, que es parque natural, y se sumerge cada día en el bosque de Vitosha, que arranca al pie de su casa. Un tesoro de la naturaleza con más de 26.000 hectáreas de extensión, que es territorio de lobos, zorros y osos pardos."Somos muy afortunados. Es como vivir en un cuento, en una aventura. Todo me llena de vitalidad. En invierno, nos gusta esquiar, perdernos por el bosque nevado, bajar las cuestas en trineo. Y con el buen tiempo, me meto en los ríos de piedras, lagos, cuevas y cascadas. Voy siempre con mi perro 'Karakachan', mi cámara de fotos y un cuchillo, por si encuentro hongos que multiplican la mortalidad forestal y para arrancar raíces muertas con formas peculiares".

Reside con su marido, Kitín Muñoz, y su hijo, el príncipe Simeón, de 17 años, cerca de Sofía, junto al bosque de Vitosha: "Somos muy afortunados, es como vivir en un cuento, en una aventura"

© Mariano Arias En la imagen, descalza, en el río cercano a su casa de Boyana, con el cuchillo grabado con su nombre de 'guerra', regalo de los boinas verdes, de cuya fundación es patrona de honor.

Cinco mil fotos

Durante esos paseos, la hija de los Reyes Simeón y Margarita también fotografía árboles. "Tengo más de cinco mil fotos de robles, hayas, fresnos, pinos, abedules, álamos… Es la base de un trabajo que estoy haciendo para Explorers Club, de Nueva York, sobre los bosques de Bulgaria. La gran naturaleza salvaje con extensiones infinitas, que me dan muchísima tranquilidad".

Kalina, la primera princesa en ingresar por méritos propios en el prestigioso Explorers Club, de Nueva York, al que ya pertenece Kitín desde hace casi 30 años, está inmersa en este proyecto para el EC50. Fue creado para dar voz a exploradores, científicos, artistas y activistas pioneros y reconoce anualmente a 50 personas extraordinarias que trabajan para promover la ciencia y la exploración. Asimismo, está preparando un libro sobre su bisabuelo el Zar Fernando, que era ornitólogo, entomólogo y botánico, y creó los jardines botánicos más grandes e importantes de su época en Europa. El estudio llevará el sello de Galland Books, editorial de referencia en la historia del siglo XX.

"Me meto en los ríos de piedras, lagos, cuevas y cascadas y voy siempre con un cuchillo, regalo de los boinas verdes. Es actividad física, pero también exploración y cuidado de la naturaleza"

© Mariano Arias Una princesa de espíritu salvaje en el bosque. © Mariano Arias Nuestra protagonista en un pico de las montañas de Borovets, el 'techo' de los Balcanes, donde se ubica el palacio de verano de la Familia Real, Tsarska Bistritsa, que fue el escenario de su boda, en octubre de 2002, y el del bautizo de su hijo, Simeón, nacido el 14 de marzo de 2007.

'Estar sana y sentirme bien'

La princesa explora y cuida de la naturaleza al tiempo que realiza una gran actividad física. El deporte siempre ha estado en su vida. Aprendió a esquiar antes que a andar y siendo niña hacía marchas con su padre por los Alpes de seis y ocho horas. "Me gusta la filosofía y el estilo de vida 'fitness'. Estar en forma buscando unos parámetros de equilibrio y armonía. 'Mens sana in corpore sano'. Si no entreno, no me encuentro bien, y lo hago para estar sana y sentirme bien. Es la única razón. Es salud, bienestar y felicidad".

Kalina empezó a entrenar con Kitín, en Bulgaria, en el año 2000 —cargas pesadas y pesas—, y, después, siguieron con su preparación física en Marruecos, donde residieron durante años. "Bernardino Lombao, atleta olímpico y especialista, dirigía nuestras rutinas de carreras: distancia y velocidad. En 2019, conocimos a Carlos Flórez, que fue jefe del Comité de Competición del International Fitness and Bodybuilding Federation, así como uno de los grandes pioneros de la cultura física en España, y desde entonces, es él quien nos prepara las rutinas, porque Kitín y yo seguimos entrenando juntos 24 años después".

"Fotografío árboles, tengo más de cinco mil fotos para un trabajo con el Explorers Club de Nueva York, y estoy escribiendo un libro de mi bisabuelo el Zar Fernando I"

"Y no es fácil —añade—, porque no me deja rendirme. Y en seguida saca la divisa de boina verde: 'Cuando el cuerpo y tu mente te digan ‘basta’, tu espíritu debe empujar y decir: ‘¡adelante!''. Pero, al final, siempre compensa. Compartimos el respeto al mundo militar y que quiera inculcar los valores del Ejército a nuestro hijo, también en memoria de su padre, Luis. Ahora que Kitín acaba de volver de Camp Yarto, Irak, donde los boinas verdes de Operaciones Especiales entrenan a los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército iraquí y luchan, a veces, contra los terroristas de Daesh, en casa no se habla de otra cosa".

© Mariano Arias Sobre estas líneas, Kalina con un traje de su abuela, de la zona Pirin, y con una rosa, símbolo de Bulgaria.

Las rutinas que sigue

En el deporte y la salud, nos dice Kalina, "la clave, como casi todo en la vida, es la constancia. Pero hay que hacerlo bien. Con un peso que cueste, pero de forma correcta y sin impulsos. En mi caso, las rutinas suelen rotar. Este es el entrenamiento de Carlos Flórez que sigo ahora. Y una hora con cargas pesadas es suficiente. El descanso es parte del entrenamiento".

"Lunes y jueves, sección media: abdominales, pierna, dorsal, tríceps y glúteo. Martes y viernes, sección media: abdominales, pectoral, hombro, bíceps y glúteo. Hago cuatro series de 12. Tiro 70 kilos de dorsal (jalón de espalda), 30 kilos de hombro (15 en cada mano) con mancuernas, y 'curl' de bíceps con 20 kilos".

"Un día cualquiera, salgo temprano con mi perro y doy un paseo por la montaña de hasta cuatro horas. Dos veces por semana corro 30 minutos. También hago esquí (nieve y acuático), 'kitesurf' y equitación".

"Entreno con Kitín desde hace 24 años y voy rotando estas rutinas: una hora con cargas pesadas, paseos largos por la montaña, carreras de 30 minutos, esquí (nieve y acuático), 'kitesurf' y equitación"

© Mariano Arias Kalina montando a caballo. Es una amazona de élite de la Federación Hípica Búlgara que ha representado a su país en campeonatos nacionales e internacionales.

Sueño y estilo de vida

"Un mal estilo de vida, beber alcohol, fumar, sobrealimentarnos y dormir poco, nos lleva a un día con menos energía y a un envejecimiento malo o prematuro. Una buena alimentación, ocho horas de sueño y un buen entrenamiento son la clave para un estilo de vida sano y estar en forma", nos dice. Y añade: "Según un estudio publicado en la revista 'Diabetes Care', las sesiones de entrenamiento con cargas pesadas dos veces por semana ayudan a controlar las oscilaciones de insulina y el peso corporal. Mark Peterson, profesor asistente de Medicina Física en la Universidad de Michigan, lo resume así: 'El músculo es metabólicamente muy activo y utiliza glucosa, o azúcar en sangre, para obtener energía'. Yo lo digo así: la masa muscular ayuda al antienvejecimiento y a vivir mejor".

"Como poco y variado cada tres horas, como los bebés, para tener los nutrientes necesarios, el metabolismo activo y no sentir ansiedad, y, antes de dormir, me tomo un vaso de leche de cabra"

© Mariano Arias La princesa haciendo 'kitesurf' en el mar Negro, en la costa de Bulgaria.

La dieta

Hablando de la dieta que sigue, Kalina nos cuenta que come variado y en cantidades equilibradas —"no engorda lo que no te sirves en el plato"—, no abusa del azúcar ni de la sal y no bebe alcohol. También, que toma combinaciones de nutrientes, principalmente proteínas y carbohidratos, durante y alrededor de una sesión de ejercicio. Y que, "durante la ventana anabólica posterior al entrenamiento con cargas pesadas, tomo proteína con 'ayran', un tipo de yogur búlgaro líquido y sin azúcar". Y el resumen sería: "Comer poco cada tres horas, como los bebés, para tener los nutrientes necesarios, el metabolismo activo y no sentir ansiedad. Por la mañana, carbohidratos, un bol de arroz, patata cocida, pasta, cereales, fruta… Y después del almuerzo, ya solo proteína. Huevos cocidos, pescado o pollo a la plancha, y un vaso de leche de cabra".Por último, cuando le preguntamos qué piensa su hijo, Simeón, sobre tener una madre con cuerpo de acero, Kalina nos dice que "lo ve normal. Sus padres entrenan y llevan una vida saludable", y que, además del taekwondo y kun-fu, él "ya entrena también".