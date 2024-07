La emoción de Laura Madrueño al recibir la visita de sus padres y su marido en la isla

"Teneros aquí y poder enseñaros mi Honduras ha sido maravilloso. Gracias familia… ¡ya no queda nada!", con estas palabras se ha querido dirigir Laura Madrueño a sus padres y a su marido, Álvaro Puerto, tras su reencuentro con ellos en Honduras. La presentadora de Supervivientes All Stars lleva meses al frente del programa, alejada de su casa y de los suyos. Por eso no es de extrañar la enorme alegría que ha sentido al tener de nuevo cerca a sus personas favoritas que no han dejado de pasar la oportunidad de visitar a la periodista y conocer cómo es Cayos Cochinos, lugar que se ha convertido en su hogar desde hace meses. Una visita que además ha coincidido por pocos días con el segundo aniversario de boda de la presentadora y el fotógrafo, que se casaban el 18 de junio en 2022. ¿Quieres ver las imágenes del reencuentro? ¡No te pierdas el vídeo!