Polo de nivel y mucho más: la carta de presentación de Sotogrande

Tras la rueda de prensa de lanzamiento, llevada a cabo este miércoles 17 de julio en Ayala Polo Club, el 53° Torneo Internacional de Polo Andalucía ingresó en su cuenta atrás para lo que será la gran cita del polo en Sotogrande, bajo el patrocinio de Turismo Andaluz. El certamen dará inicio el próximo martes 23 de julio y pondrá en juego 3 copas: la Copa de Bronce Sotogrande -del 23 al 27 de julio-, la Copa de Plata Terralpa -del 30 de julio al 17 de agosto- y la Copa de Oro Turkish Airlines -del 19 al 31 de agosto-.

© Matias Callejo Robert Strom y Camilo Castagnola - Dubai vs Sainte Mesme

De esta forma, en tan solo 6 días se pondrá en marcha el certamen de polo más relevante y de mayor trascendencia de Europa Continental, solamente comparable a aquellos torneos que se desarrollan en lugares como Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. En cada una de las copas que se pondrán en juego, habrá 3 categorías de polo: Alto Hándicap, para equipos de entre 20 y 22 goles de hándicap; Mediano Hándicap, de 12 a 14 goles; y Bajo Hándicap, de 6 a 8 tantos de valorización.

El 53° Torneo Internacional de Polo Andalucía tendrá la presencia de los jugadores más valorados del mundo, entre los que se destacan los que son considerados los 3 mejores del momento: los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola, de 23 y 21 años, respectivamente; y su primo Adolfo Cambiaso, 'Poroto', de tan solo 18 años, e hijo del legendario Adolfo Cambiaso, quien también estará presente en Sotogrande, en lo que será su regreso a este torneo luego de 3 años.

© Matias Callejo Pascual Sáinz de Vicuña y Camilo Castagnola - Dos lunas la hacienda VS Dubai

Junto a ellos, y algunos incluso compartiendo equipos con los mencionados, se encontrarán Pablo Mac Donough y Facundo Pieres, que participaron también en 2023; y Juan Martín Nero, quien vuelve a Sotogrande luego de 5 años, habiendo sido su última vez en 2019. Todos ellos serán parte de la categoría de Alto Hándicap, que contará con 7 equipos.

Por su parte, el Mediano Hándicap, la siguiente categoría en cuanto a nivel de polo, tendrá la presencia de 5 equipos realmente fuertes, lo que hace difícil pronosticar quién emerge como máximo favorito. Lo mismo ocurre en el Bajo Hándicap, en donde 10 conjuntos buscarán alzarse con la gloria en alguna de las 3 copas en juego.

© Matias Callejo Barto Castagnola y Pablo Mac Donough - Dubai vs MB Polo - Final Copa de Oro Electrolit de Alto Hándicap

Junto a la nutrida oferta deportiva de primer nivel internacional, habrá además una atractiva propuesta fuera de la cancha de la mano de Last Chukker, quien estará situado entre las canchas 3 y 4 de Ayala Sede Los Pinos y tendrá a disposición todo para vivir una experiencia inolvidable: la barra Croft Twist, junto a Cokko & Rosso, permitirá que nadie quede sin refrescarse en esas tardes únicas en este punto del sur de España; junto a Larios, habrá 4 conciertos realmente imperdibles: 'Back to 80’s', el 27 de julio; 'Siempre así', el 17 de agosto; 'Third floor', el 23 de agosto; y 'Los Alpresa', el 31 de agosto, tras la final de la Copa de Oro Turkish Airlines.

Naturalmente, Last Chukker contará también con propuesta gastronómica; se podrá pasear por el imperdible mercadillo, que pondrá color los días viernes y sábado. Cabe resaltar también que la moda tendrá su espacio: sus tiendas estarán localizadas en el pabellón central, al igual que las exhibiciones de arte.

© Matias Callejo Santiago Gómez Romero y Santiago Chavanne - Ayala vs Amanara

Y, como aspecto fundamental, tanto lo que ocurrirá dentro como fuera de la cancha, se podrá vivir de manera absolutamente gratuita, ya que si bien habrá palcos disponibles para adquirir, la entrada a todos los partidos del 53° Torneo Internacional de Polo Andalucía, tanto en Ayala Polo Club como en Ayala Sede Los Pinos, y a los conciertos en Last Chukker, será libre y gratuita.

Ha comenzado la cuenta atrás; solo queda disfrutar y vivir todo lo que el 53° Torneo Internacional de Polo Andalucía ofrecerá dentro y fuera de la cancha.