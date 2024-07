Así será la final de 'Tu cara me suena': quiénes son los finalistas y a quién imitarán

Se acerca el final de 'Tu cara me suena' y la emoción por conocer quién es el ganador de la 11 edición del 'talent show' no deja de aumentar. Julia Medina, David Bustamante, Conchita, Raoul Vázquez y Supremme de Luxe calientan motores para hacerse con el triunfo en la noche del viernes, sin embargo aún queda mucho por decidir. En plena cuenta atrás, los cinco concursantes tendrán que desmostrar sus dotes artisticas sobre el escenario y, para ello, ya están ensayando a toda velocidad para convertirse en el gran tirunfador de una inolvidable noche.

Unas actuaciones que valen un triunfo

La noche del viernes promete. Mientras que durante el programa hemos visto a todos los concursantes darlo todo en los papeles que les ha ido tocando semana a semana, ahhora, Julia Medina, David Bustamante, Conchita, Raoul Vázquez y Supremme de Luxe lo tienen complicado porque se tienen que superar para que el público, desde su casa, elija al flamante ganador.

Y, como es la última noche, la cosa se complica y los finales no lo tendran nada fácil. Para la ocasión, Julia Medina interpretará a la gran Céline Dion, mientras que David Bustamante dará vida sobre el escenario al recordado Antonio Molina. Por su parte, Conchita ha elegido al icono juvenil Billie Ellish y, por último, Raoul Vázquez será Tom Jones y Supremme de Luxe cantará por Raphael, porque sí, el viernes puede ser la gran noche pero solo de uno de los finalistas.

¿Cómo serán las votaciones?

El programa musical, presentado por Manel Fuentes, contará con Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura como jurado. Eso sí, en esta ocasión solo valorarán cada actuación, pero no serán decisivos porque no tendrán voto. Solo la audiencia escogerá al ganador y los finalistas de esta edición.

¿Habrá sorpresas?

En esta última entrega de TCMS 11, volverán los expulsados para acompañar a los finalistas y, así, poder celebrar con el ganador la victoria. Además, también participarán con actuaciones que seguro dan que hablar. Miguel Lago será Elthon John, Valeria Ros ha elegido a Lola Índigo, Raquel Sánchez Silva a la intrépida Lady Gaga y Juanra Bonet al incombustible Eric Idle. También contará con la actuación de Miriam Rodríguez, ganadora de la décima y última edición del talent. La también exconcursante de 'Operación Triunfo' sorprendió el año pasado con su interpretación de Always remember us this way de Lady Gaga, y ,para esta ocasión tan especial, ha escogido a Dua Lipa.