Gareth Southgate, protagonista de una historia de amor más larga que su dilatada carrera en el fútbol

El entrenador de la selección masculina británica de fútbol, Gareth Southgate, anunció el pasado martes su renuncia al frente del equipo inglés tras ocho años. Su último partido en este cargo fue, casualmente, la final de la Eurocopa 2024, disputada entre su equipo y 'La Roja' de Luis de la Fuente. En el comunicado que ha compartido, agradece tanto al equipo técnico que le ha acompañado como a la afición que le ha apoyado. "Ha significado todo para mí y lo he dado todo", añade al referirse a su trayectoria en el fútbol inglés. A lo largo de su exitosa carrera, hay alguien que siempre estuvo a su lado: su mujer Alison.

© Getty Images

Al principio de su carrera futbolística, Gareth ya estaba en una relación con ella. Se conocieron a principios de los noventa, cuando Alison trabajaba en una tienda de ropa cercana al lugar de entrenamiento del Crystal Palace, el equipo donde jugaba Gareth en ese momento. En su libro Woody & Nord: A Football Friendship, explica que mientras reunía el valor para hablar a Alison se dedicaba a dar vueltas por la tienda haciendo que ojeaba la ropa en los estándares. Tardó dos años en acercarse a Alison, con ayuda del dueño de un restaurante italiano en Croydon, que hacía de Cupido, pero cuando la preguntó si le gustaría ir a una cita con él ella tenía otra pareja. En cuanto terminaron, Gareth no tardó en darle su número, y comenzaron a salir a escondidas para que el exnovio de Alison no se enterase. Se casaron en junio de 1997 en una ceremonia íntima en la iglesia de los padres del futbolista en Crawley, en Sussex Occidental.

© Getty Images

Una de las cosas que más ha aprecia Gareth de su pareja es que no le gusta el fútbol. A pesar de esto, Alison siempre ha sido un gran apoyo a lo largo de su carrera, y en muchas ocasiones hemos podido verla en las gradas apoyándole. Desde que su relación se hizo pública, ha decidido mantener su carrera profesional en privado y tiende a pasar desapercibido. Esta es una característica común en ambos, ya que ninguno tiene un perfil público en ninguna red social. El matrimonio tiene dos hijos: Mia, de 24 años, y Flynn, de 20. Ella es una influencer de moda bastante reconocida en Reino Unido por su contenido lifestyle, enseñando sus looks diarios a sus seguidores y contenidos de sus días o sus viajes, mientras que el pequeño ha estudiado un grado relacionado con política en el King's College London.

Gareth ha sido el técnico principal de la selección de Inglaterra desde 2016, y desde entonces ha conseguido llevar al equipo a dos semifinales de la Eurocopa, que no sucedía desde 1966, además de alcanzar la semifinal del Mundial de 2018, hito que no ocurría desde hace 28 años. Antes de su carrera como entrenador jugó como defensa para equipos como Crystal Palace, Aston Villa o Middlesbrough, e incluso fue elegido capitán de los dos últimos. A lo largo de su carrera dentro del campo ha participado en torneos como la Eurocopa de 1996 y el mundial de 1998 Gareth Southgate, protagonista de una historia de amor tan larga como su carrera en el fútbol: el lado familiar del ya ex seleccionador británico