Jorge Pérez se derrumba al hablar de su mujer en 'Supervivientes All Stars'

Jorge Pérez, uno de los concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’, se ha derrumbado en pleno directo y es que el guardia civil ha tenido que hacer frente a los comentarios de una de sus rivales en Honduras, Sofía Suescun, que le recriminó “haber caído en la tentación”; haciendo referencia al affaire que Jorge tuvo con la que era su compañera de trabajo, Alba Carrillo, y que terminaba con el superviviente muy preocupado por si todo está bien con su mujer fuera.

© Telecinco El guardia civil ha abierto su corazón en pleno directo

El puente de las emociones

Jorge Pérez ha abierto su corazón en pleno directo y el público ha podido conocer su lado más íntimo más íntimo y desconocido: "La Guardia Civil era el sueño de mi vida, gracias a serlo hoy en día estoy aquí, una fotografía en la que salgo trabajando cambia mi vida. Si algún día tuviese que volver lo haría con todo el orgullo del mundo", haciendo referencia a la profesión en la que lleva 15 años.

Además, Jorge explicaba cómo ha vivido la fama: "Cuando pasa lo que ha ocurrido estos días a mí me remueve algo dentro, ya no por mí, cuando tocan lo más importante que es mi mujer y mi familia si me duele. Sé que ella está bien, pero no quería que viviera una situación que no les corresponde". Hablando sobre este complicado que vivieron confesaba que han pasado unos meses muy duros que han superado: "Gracias a Dios la relación que hemos construido mi mujer y yo durante todos estos años siempre fue sobre la confianza".

© Telecinco Jorge Pérez en 'el puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars'

Y se rompía al hablar de la madre de sus hijos: "Ella para mí es el amor de mi vida. Es una mujer que a mí me hace mejor persona". Y añadía que: "Pagué muy caro que se me etiquetase de marido perfecto, yo no tengo ninguna perfección en nada, pero Alicia me hace mucho mejor y seguir hacia delante. Es lo mejor que tengo en mi vida junto a mis hijos. Es un luz en mi oscuridad".

Un episodio que la pareja ya ha dejado atrás y que la otra protagonista de la historia, Alba Carrillo, ya explicó cuando salieron a la luz unas imágenes del guardia civil y la modelo en actitud cariñosa: "Estábamos tonteando, no hubo un beso como tal, creo que había piquitos pero no había una intención de tener una relación más allá de eso”, explicó la colaboradora de televisión en aquel momento.